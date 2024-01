Addio Roma dopo sei mesi: la risposta è appena arrivata

Situazione in evoluzione per un titolarissimo della Roma. Potrebbero cambiare tutti i piani in vista del mercato

Il calciomercato della Roma passa anche, per non dire soprattutto, da quello in uscita. Le tante voci sui possibili acquisti vanno messe in standby, perlomeno finché non vengono ceduti alcuni elementi considerabili esuberi della rosa attuale.

L’esiguo budget a disposizione di Pinto non permette chissà quali manovre e il direttore sportivo, che agli inizi di febbraio saluterà la Capitale, sta cercando di fare di necessità virtù. L’unico colpo di questa sessione di mercato invernale è stato quello di Dean Huijsen, arrivato con una formula a dir poco incentrata sul risparmio. Quantomeno è arrivata una nuova pedina per il reparto difensivo.

Altro non si può fare, a meno che non venga ceduti alcuni elementi. Si parla tanto dell’affare Matias Vina al Flamengo così come la possibile cessione di Spinazzola, che però va in scadenza e quindi l’unica vera entrata sarà il risparmio dell’ingaggio. Finché non si muove qualcuno che porterà soldi nella casse giallorosse, per De Rossi ci saranno ben poche novità.

Un titolare giallorosso piace ad una big

Chi potrebbe salutare la Capitale è Leandro Paredes. Secondo fichajes.net, sul campione del mondo con la maglia dell’Argentina ci sarebbe proprio un tecnico nato a Buenos Aires: Pablo Simeone. L’Atletico Madrid avrebbe infatti intenzione di portare l’ex Juventus nella capitale spagnola, formando un possibile centrocampo con il connazionale Rodrigo De Paul.

Detto ciò, arrivato alla Roma la scorsa estate per 2,5 milioni di euro dopo il prestito alla Juventus, non sarà un possibile acquistarlo in questa finestra di mercato. Dunque l’Atletico avrebbe già messo nel mirino un’alternativa ovvero Bilal El Khannouss, centrocampista marocchino del Genk. Non è da escludere che Simeone possa ritornare in estate per acquistare un centrocampista che per caratteristiche sarebbe perfetto nell’Atletico Madrid.