Colpo di scena Roma, DS allo scoperto: “Accordo con il Milan”

Roma, l’affare di mercato sta assumendo i contorni di una vera e propria telenovela. L’annuncio di mercato che chiama in causa anche il Milan.

Nonostante i buoni segnali lanciati soprattutto nel primo tempo della sfida contro l’Hellas Verona, la Roma appare ancora un organismo in fase di costruzione. I primi orizzonti tattici delineati da Daniele De Rossi, però, cominciano a stagliarsi. Salvo occasioni importanti last minute, però, difficilmente la sessione invernale di calciomercato potrà garantire un salto di qualità importante all’organico giallorosso.

Come ribadito in più circostanze, il general manager Tiago Pinto proverà a capitalizzare quelle occasioni che si materializzeranno soprattutto per il reparto difensivo. In attesa del recupero di Smalling e del ritorno dalla Coppa d’Africa di Ndicka, l’acquisto di Huijsen, da solo, potrebbe non bastare. Ecco perché la Roma già da tempo ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti nel rapporto qualità/prezzo. Non è un mistero, ad esempio, che uno dei profili valutati con maggiore attenzione dai giallorossi sia stato quello di Caglar Soyuncu. Per il difensore dell’Atletico Madrid, però, la strada si è fatta immediatamente in salita.

Calciomercato Roma, Berta a sorpresa: “Soyuncu? Possiamo raggiungere con un accordo con Milan e Porto”

A fronte delle richieste onerose dell’Atletico Madrid per il prestito oneroso, a fare la differenza potrebbe essere la volontà del diretto interessato. Soyuncu, infatti, sta spingendo molto per tornare in Turchia. Ragion per cui, almeno per il momento, l’opzione più calda è quella che porterebbe l’ex Leicester al Fenerbahçe. Il condizionale, però, è d’obbligo.

Come evidenziato da NTV Spor, intervistato a TRT Sport, il direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Andrea Berta, ha smentito le voci legate ad un presunto accordo ormai raggiunto tra Fenerbahçe e Atletico per la definizione della trattativa Soyuncu. Inoltre, tra le opzioni citate da Berta legate al futuro del difensore turco ci sarebbe anche il Milan. Ecco quanto riferito dal DS dell’Atletico: “Milan e Porto soddisfano le condizioni che abbiamo posto per Soyuncu. Possiamo raggiungere un accordo con loro; il Fenerbahçe non è un’opzione allo stato attuale della situazione”. Staremo a vedere, però, se le parole di Berta siano sostanzialmente dichiarazioni di circostanza tese a far uscire il club turco allo scoperto.