Dalla Juventus alla Roma: clausola ignorata e colpaccio a zero

Dalla Juventus alla Roma: la società ignora la clausola ed il calciatore adesso può davvero partire a zero: Pinto alla finestra

È un periodo molto incerto per la Roma, e non solo in prospettiva del piazzamento finale in campionato. Attualmente i giallorossi navigano in pessime acque, trovandosi all’ottavo posto, con un solo un punto in più dei rivali del Napoli, che però ha una partita in meno rispetto alla formazione capitolina.

La prima di De Rossi all’Olimpico è stata un’altalena di emozioni, e molto è dipeso dal clima decisamente teso che si respirava sugli spalti a causa dell’addio di Mourinho. La Curva Sud, zoccolo duro del tifo romanista, ha espresso tutto il suo disappunto per la scelta della società, fischiando prima del match i calciatori, riservando però un’accoglienza calorosa per il ritorno dell’ex numero 16.

Molta incertezza regna anche in ottica mercato, con Tiago Pinto che, come ormai sappiamo, darà il suo addio alla fine di questa finestra di trasferimenti. Tantissimi nomi vengono accostati ai giallorossi, e alla lista dell’ex manager del Benfica si è aggiunge quello di un’attaccante francese in uscita dalla Premier League.

Dalla Juventus alla Roma: niente estensione e addio a zero

È cominciata ufficialmente una “nuova era” oggi all’Olimpico, con la vittoria all’esordio del nuovo allenatore Daniele De Rossi, che centra i tre punti grazie ai gol di Romelu Lukaku e Lorenzo Pellegrini. Ancora una volta però la squadra ha avuto un calo dal punto di vista fisico e mentale piuttosto evidente al secondo tempo, complice anche l’uscita dal campo di Dybala e da quello che sembrava, almeno per i primi ventotto minuti, un ritrovato Spinazzola.

La rosa presenta ancora diverse lacune, soprattutto in difesa, dove la società sta già lavorando, come dimostra la chiusura dell’affare Huijsen in prestito secco dalla Juventus. Ma a preoccupare non è solo il reparto arretrato, anche l’attacco necessita di alcuni innesti, soprattutto nel caso in cui questo cambio di modulo dovesse rivelarsi un’opzione definitiva per mister De Rossi.

Secondo quanto riporta ESPN i giallorossi starebbero tenendo sotto controllo la situazione legata a Anthony Martial, attaccante francese classe 1995 in rottura definitiva con il Manchester United. Sul calciatore ci sarebbe l’interesse di diversi club di Serie A, che starebbero valutando la fattibilità dell’operazione soprattutto a livello economico, nonostante il calciatore possa partire a zero, vista la decisione della società di non esercitare la clausola di estensione presente sul suo contratto. Tra i club interessati, come riportato, ci sarebbero quasi tutti i top club nostrani, ovvero Juventus, Inter e Milan, rendendo l’affare piuttosto complicato per Pinto.