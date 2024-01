Fumogeni e petardi in campo: incubo bianconero, si ‘rigioca’ il match

Gara interrotta e decisione immediata, arriva la sentenza che coinvolge anche i bianconeri: la partita sarà giocata a porte chiuse.

Continuano ad essere numerosi gli argomenti di dibattito e interesse nel corso di questi ultimi giorni, contraddistinti da plurimi eventi che, purtroppo, non hanno interessato solamente il calcio giocato. In casa Roma, come noto, tanti fattori sono stati attenzionati da addetti ai lavori e dagli stessi tifosi, reduci da una settimana intensa quanto complicata, iniziata lunedì mattina con il livore della sconfitta contro il Milan e proseguita martedì con la notizia dell’esonero, a quel punto inaspettato, di José Mourinho.

La catena di eventi susseguitesi è stata abbastanza immediata, con la scelta dei Friedkin di puntare su un nome giovane quanto carismatico e noto nella Capitale quale Daniele De Rossi, che venerdì ha prontamente evidenziato di voler essere trattato da allenatore, al netto della giovane carriera in queste vesti e della pesantezza di un nome che non intende assolutamente ‘sfruttare’ per preservare l’attuale posizione.

Lancio di fumogeni dopo il vantaggio bianconero, si rigioca a porte chiuse

Sprazzi di novità sono arrivati certamente nella giornata di sabato, contro il Verona, in una gara che ha chiosato una parentesi difficile e che, come detto, ha generato a livello calcistico tante altre discussioni e polemiche, seppur non direttamente legate al mondo Roma. Tra queste, ovviamente, figura anche il triste accaduto di Udine, a poche ore di distanza dalla vittoria dei giallorossi, e che ha coinvolto i tifosi dell’Udinese e l’ennesimo, intollerabile, episodio di razzismo, questa volta contro Maignan.

Ad acuire le polemiche, se non si vuole ampliare il discorso allo ‘scandalo’ urlato in Spagna per la vittoria del Real Madrid sull’Almeria, sono state anche le inadempienze dei tifosi della Salernitana nella sfida contro il Genoa. Questo weekend, però, si è distinto per un altro gravoso episodio che, a differenza degli altri fin qui citati, ha portato alla sospensione e al rinvio della partita.

Ci riferiamo alla gara valevole per la ventunesima giornata di Jupiler Pro League, tra RWDM ed Kas Eupen, sospesa dopo il lancio di fumogeni da parte dei tifosi di casa circa cinque minuti prima del novantesimo, a causa dello svantaggio contro i bianconeri. La partita è stata sospesa definitivamente dopo un’interruzione momentanea: l’arbitro ha deciso di far rientrare definitivamente le squadre negli spogliatoi, rinviando il match a lunedì o martedì, quando sarà disputata a porte chiuse.