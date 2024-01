Roma-Hellas Verona, la moviola dei quotidiani: Sacchi bocciato

Roma-Hellas Verona, la moviola degli episodi più discussi durante il match di esordio di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa

Esordio assoluto per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, che conquista i tre punti davanti al proprio pubblico nonostante il clima di contestazione che si respirava sugli spalti. L’addio di Mourinho non ha lasciato indifferenti i tifosi romanisti, che non hanno nascosto il loro disappunto con cori e striscioni contro la società.

I calciatori sono stati i più bersagliati, con dei fischi che hanno caratterizzato il pre partita, lasciando presagire un clima molto teso. Nonostante questo si sono cominciati già a vedere i frutti del lavoro del mister, che ha deciso di cambiare in primis il modulo, passando ad una difesa a quattro con Spinazzola e Karsdorp titolari sulle fasce.

I giallorossi riescono a portare a casa i tre punti nonostante il calo fisico e mentale del secondo tempo, ma la gara si lascia alle spalle diverse controversie a causa di alcuni episodi che hanno indirizzato il risultato.

Roma-Verona, gli episodi da moviola

Buona la prima per Daniele De Rossi, che riesce con fatica a conquistare i tre punti contro un Verona che ha cercato di approfittare del calo fisico che i giallorossi hanno avuto nel secondo tempo. Partita che sembrava potesse essere chiusa, grazie al doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo, ma con l’uscita di Dybala e Spinazzola i gialloblu hanno ritrovato il coraggio provando il colpaccio.

Gara che ha avuto diversi episodi controversi, che sono però stati subito confutati grazie all’ausilio del Var e degli assistenti dell’arbitro. Il primo avviene al ventinovesimo, con il presunto tocco di mano di Magnani, in area sul quale l’arbitro dopo un rapido check del Var non concede il rigore, dalle immagini è evidente come infatti il braccio sia attaccato al corpo, rendendo il tocco regolare.

Al minuto 40 arriva il cartellino giallo per Paredes, che vista la diffida salterà il prossimo match. Per Luca Marelli però il giallo sarebbe eccessivo, intervenuto a Dazn infatti ha dichiarato: “Ammonito per imprudenza o proteste successive, ma il fallo non c’era. È entrato sul pallone”.

Al minuto 56 arriva poi il gol che dimezza le distanza con Folorunsho che colpisce di testa e batte Rui Patricio, gol che però viene annullato per un evidente spinta su Karsdorp, agevolando così l’incornata che porta al gol. Pochi minuti più tardi arriva il calcio di rigore per gli ospiti, con l’arbitro richiamato al Var per un tocco di mano di Llorente, e confermato da Luca Marelli a Dazn nel post partita: “Quello che ha portato a chiamare il rigore è che Llorente guarda il pallone pur essendo di spalle e non toglie il braccio”.

I quotidiani bocciano la prova dell’arbitro, con la ‘Gazzetta dello Sport’ che sceglie il 5 per Sacchi.