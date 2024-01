Belotti per la Champions: addio Roma, il taglio è clamoroso

Belotti per la Champions, addio Roma: il giocatore potrebbe salutare in questa sessione di mercato. Ecco la situazione

Un ritocco in attacco. E lui rimane un profilo assai interessante visto che quello che era l’obiettivo primario è pronto a cambiare campionato. Non si fermano le notizie che riguardano Andrea Belotti, attaccante della Roma, che potrebbe anche partire nel corso di questa sessione di mercato.

Lui lotta, ogni volta che entra in campo. Il centravanti che i giallorossi hanno preso a parametro zero però segna poco. Pochissimo rispetto a quelli che sono sempre stati i suoi standard. E nonostante con De Rossi forse le cose potrebbero cambiare in questa seconda parte di stagione, l’ex Torino non è per niente uscito dai radar della Fiorentina. Così riporta il Corriere Fiorentino nella sua edizione odierna, mettendo il Gallo tra i profilo che la società viola segue in questa sessione di mercato.

Belotti per la Champions, la Fiorentina interessata

Anche perché Italiano ha evidenti problemi in attacco. E non è del tutto esclusa l’ipotesi che Nzola – cercato da Genoa e Cagliari – possa partire in questo o al al massimo dentro metà settimana prossima, quando si chiuderanno le operazioni della sessione invernale. Qualora la Fiorentina riuscisse a piazzare quindi il colpo in uscita, un possibile assalto a Belotti non è del tutto da escludere.

Ovvio che deciderà Daniele De Rossi, che sicuramente potrebbe mettere un veto alla cessione in questa sessione di mercato. Molto dipende da quelle che sono le idee del tecnico della Roma che ha preso il posto di Mourinho nel corso della scorsa settimana e che ha iniziato la sua nuova carriera dentro Trigoria con una fondamentale vittoria contro il Verona all’Olimpico. Belotti è entrato in campo ma come al solito è apparso fumoso, combinando poco. Magari potrebbe avere un’altra opportunità lunedì sera contro la Salernitana. Poi verrà presa una decisione definitiva.