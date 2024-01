Bufera arbitri, denuncia in Serie A: non era mai successo prima

Un nuovo caso scuote il mondo arbitrale in Serie A. C’è la denuncia del fischietto italiano in arrivo in Tv, non era mai successo prima un caso del genere.

Rischia di scoppiare una nuova bufera intorno agli arbitri della Serie A. L’indiscrezione che filtra negli ambienti televisivi italiani scuote la classe arbitrale. C’è la denuncia in arrivo nei confronti del sistema arbitrale italiano, con un arbitro pronto ad uscite allo scoperto fornendo rivelazioni di gravi anomalie che coinvolgono i fischietti del nostro campionato. L’ex tecnico della Roma, José Mourinho, in queste ultime stagioni si è scagliato più volte contro la classe arbitrale italiana, che ora rischia di finire nell’occhio del ciclone.

Un nuovo caso mediatico può investire la Serie A, mirando direttamente alla classe arbitrale italiana. Nei mesi scorsi aveva destato scalpore la vicenda delle scommesse, anticipata da Fabrizio Corona sui propri canali. L’ex re dei paparazzi ha anticipato le indagini che hanno coinvolto i vari Fagioli, Tonali e Zaniolo, con i primi due squalificati dalla giustizia sportiva. Ora nel mirino ci finisce la classe arbitrale italiana, che rischia di finire nella bufera con la denuncia dell’arbitro in arrivo in televisione.

Caos arbitri in Serie A, denuncia del fischietto in Tv: l’annuncio de ‘Le Iene’

La trasmissione ‘Le Iene’, in onda su Italia 1 anticipa un tema scottante che andrà in onda domani sera. Nella serata di martedì, in un servizio a cura di Filippo Roma, arriverà la denuncia di un arbitro italiano, di cui al momento non si conosce il nome.

Il fischietto italiano dovrebbe denunciare gravi anomalie nel sistema arbitrale della Serie A. L’appuntamento è fissato nel programma di informazione satirico in onda domani sul canale Mediaset, che potrebbe scatenare un nuovo caso mediatico. Non era mai successo nella storia del campionato italiano che un arbitro denunciasse irregolarità ed anomalie in pubblico, appuntamento a domani sera sulle reti Mediaset.