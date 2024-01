Calciomercato Roma, colpaccio last minute: fumata bianconera

Nonostante gli impegni sul campo in rapida successione, proseguono anche gli spifferi e le indiscrezioni in casa Roma. L’accelerata che spariglia le carte.

Tra campo e mercato. La nuova Roma di Daniele De Rossi vivrà le prossime settimane in una sorta di stato di sospensione. Se da un lato l’obiettivo dei giallorossi è quello di ritornare prepotentemente a giocare un ruolo da protagonista nella corsa Champions League, dall’altra l’area mercato continua a lavorare per apportare gli ultimi correttivi ad un organico sicuramente migliorabile.

In entrata ma soprattutto in uscita. Due binari del resto soltanto apparentemente paralleli. Le restrizioni UEFA, sotto questo punto di vista, impongono scelte oculate. Ragion per cui solo determinate partenze potrebbero eventualmente aprire le porte a quel colpo in difesa da tempo nel dossier di Pinto. Tra i profili in uscita, il nome di Renato Sanches è uno dei più caldi. In attesa dell’ufficialità della cessione di Vina al Flamengo, infatti, i capitolini lavorano anche alla cessione del centrocampista portoghese. A tal proposito, emergono novità degne di nota.

Calciomercato Roma, Renato Sanches-Besiktas: accordo sempre più vicino

Nonostante le ultime uscite social, l’interruzione del prestito della mezzala di proprietà del Psg rappresenta ancora la strada più percorribile. Falcidiato da molti infortuni in una prima parte di stagione che definire complicata sarebbe solo un eufemismo, Renato Sanches fa gola a diversi club.

La pista più calda, però, è quello che lo porterebbe al Besiktas. Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la trattativa con il club turco avrebbe fatto registrare un’accelerata importante. Le parti si sono avvicinate con la Roma che, dal canto suo, spera di poter chiudere la cessione del portoghese in tempi relativamente brevi. Il risparmio in termini di ingaggio, infatti, permetterebbe a Pinto di potersi ricamare qualche chance per l’acquisto, in prestito, di un difensore. Dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi e l’avvio delle trattative ufficiali, il Besiktas sembra aver impresso un’accelerata importante per provare a definire la trattativa.