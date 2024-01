Incubo Rui Patricio, hanno scelto l’erede: torna da De Rossi

Incubo Rui Patricio e decisione presa: hanno individuato nel gran ritorno da De Rossi la soluzione per il problema portiere in casa Roma.

Quella appena conclusasi è stata certamente una settimana delicata quanto particolare in casa Roma, contraddistinta dall’addio difficile e inaspettato a José Mourinho dopo quasi tre anni nella Capitale. Qui, il percorso dello Special One, tra gioie, entusiasmi e delusioni, ha permesso di creare un legame unico e viscerale con una piazza difficile, della quale il portoghese ha saputo sfruttare al meglio passione e fervore, creando di fatto un ambiente compatto e unito, come emerso anche nella sfida di sabato contro il Verona.

Nella vittoria per 2 a 1 contro i gialloblù, infatti, il solitamente gremito Stadio Olimpico ha reso degno commiato a José Mourinho, riaccogliendo altresì un titano quale Daniele De Rossi, abbracciandolo dopo quel saluto di circa cinque anni fa, contraddistinto da momenti in parte rivissuti al termine della gara, con lo storico numero 16 ritornato sotto quella Curva Sud da lui abbracciata e baciata nella triste serata di addio di maggio.

Alisson al posto di Rui Patricio, i tifosi hanno ‘deciso’: richiesta e ritorno da De Rossi

Tante cose sono cambiate da quel momento, dall’assenza di Totti al passaggio di consegne tra le due proprietà americane: a rimanere, però, è l’amore e l’imperituro sostegno ad un personaggio come Daniele, il cui messaggio lanciato alla piazza in queste ore ha ‘generato’ anche un intrigantissimo scenario di calciomercato.

Tra i tanti commenti al post del nuovo allenatore della Roma su Instagram, nel quale intelligentemente richiede unità e compattezza in nome del bene comune giallorosso, spunta anche un “Daje mister” di una vecchia conoscenza, Alisson Becker. L’ex portiere capitolino, portato in Italia da Sabatini e distintosi per un’annata ad altissimi livelli con Di Francesco, non è stato dimenticato dai suoi tifosi, ben consapevoli delle tante difficoltà della squadra nonché delle incertezze spesso generate da Rui Patricio.

La scadenza contrattuale vicinissima del portoghese, unitamente a qualche sbavatura di troppo in questa stagione, lasciano intendere come importanti novità riguarderanno prossimamente anche la ricerca di un nuovo portiere. Lo sanno bene i tifosi della Roma che, proprio in risposta al commento di Alisson, hanno esortato in gran numero il brasiliano ad un clamoroso ritorno, che significherebbe riabbracciare anche l’ex compagno di squadra Daniele.

“Torna ti prego”. “Torna a Roma”. “Facci sto regalo”. “Torna a farti un paio di anni qui da noi, Daje”. “Ci servi come il pane”. “Torna da noi a Roma, Alisson“. Questo il contenuto principale delle tante risposte ricevute dall’ex numero 1 giallorosso, rimasto nel cuore e nei ricordi di tutta la città. Pleonastico, ovviamente, il sottolineare le difficoltà economiche di un’operazione che, ad oggi, ha ragione di esistere soprattutto in una dimensione onirica. Ma d’altronde, se sognare non costa nulla, perché non farlo?