Infortunio Spinazzola: diagnosi UFFICIALE, non parte per Riad

Infortunio Spinazzola, le ultime sulle condizioni dell’esterno ex Juventuz: ecco la diagnosi UFFICIALE, non parte per l’Arabia

Ancora una volta gli infortuni rischiano di compromettere la stagione giallorossa. Da inizio campionato sono tantissimi i calciatori a cui ha dovuto fare a meno l’ormai ex manager José Mourinho. Molti problemi sono stati dati dalla coppia Renato Sanches Smalling, che ha decisamente deluso le aspettative.

La storia del primo era nota a molti, e si può dunque ritenere un errore da parte del gm portoghese Tiago Pinto, che in conferenza stampa ha ribadito come il suo acquisto fosse una sua scelta, ma diverso è il discorso che riguarda il centrale inglese.

Quella di Smalling è stata probabilmente l’assenza più pesante, e che ha reso il reparto arretrato quello più in difficoltà. Adesso finalmente sembra pronto al rientro, ma alla lista degli assenti va aggiunto anche Spinazzola, che secondo le ultime indiscrezioni non partirà per Riad.

Infortunio Spinazzola, arriva la diagnosi UFFICIALE

Daniele De Rossi non è neanche arrivato che già deve vedersela con i tanti problemi con cui ha avuto a che fare la gestione precedente. Gli infortuni ormai da anni non lasciano scampo alla Roma, alla quale va riconosciuta anche la colpa di aver acquistato calciatori con una storia clinica decisamente preoccupante.

Nella sua gara d’esordio davanti ai propri tifosi l’ex numero 16 ha trovato i suoi primi tre punti sulla panchina romanista, ma ha anche perso un elemento importante come Leonardo Spinazzola, che è uscito dal campo a metà del primo tempo. L’esterno si è sotto posto a gli esami di rito che hanno evidenziato una piccola lesione al quadricipite sinistro. Il calciatore non sarà disponibile per Riyad e Salerno, poi sarà rivalutato la prossima settimana.

Non una buona notizia dunque per l’allenatore, che dovrà ancora una volta adattare Kristensen sull’altra fascia nel caso in cui voglia continuare ad utilizzare la linea a quattro dietro, anche se non è da escludere un ritorno della difesa a tre.