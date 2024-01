N’Dicka, incolumità a rischio: caos Costa d’Avorio

N’Dicka, incolumità a rischio e caso Costa d’Avorio: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla Coppa d’Africa che interessano anche la Roma e Daniele De Rossi.

Al termine di una settimana delicata quanto complicata, in quel di Trigoria bisognerà cercare di mantenere elevata l’attenzione e la concentrazione circa i numerosi impegni che attendono la Roma nel corso del prossimo futuro. L’esordio di Daniele De Rossi in panchina si è contraddistinto per una vittoria importante e tutt’altro che scontata, dopo una parentesi che, soprattutto in campionato, aveva comportato non poche difficoltà.

Fondamentale, adesso, il provare a continuare questa falsariga anche nelle prossime uscite, in un corpo di impegni meno altisonante di quello recente ma tutt’altro che trascurabile e snobbabile, ai fini dell’elevata concentrazione che bisognerà mantenere per provare a recuperare terreno in campionato. Molto importante, da tale punto di vista sarà anche la possibilità per Daniele De Rossi di poter lavorare con una squadra al completo, o quasi, con i recuperi dei diversi infortunati e in attesa dei diversi giocatori impegnati in Coppa d’Africa.

Incubo Ndicka, incolumità a rischio dopo la clamorosa sconfitta: interviene la polizia

Tra questi, si segnalano Aouar e Ndicka, accomunati da un inizio di stagione difficile nella Capitale, che ha però visto il difensore ex Eintracht risalire pian piano le gerarchie e conquistare la fiducia di Mourinho, complice anche i forfait di Llorente per qualche settimana e del non ancora pervenuto Smalling.

Inutile evidenziare come il rientro dell’algerino e dell’ivoriano rappresenterebbe una consegna di jolly importanti nelle mani di De Rossi, al quale non saranno certamente sfuggiti gli ultimi aggiornamenti circa la manifestazione continentale. La Costa d’Avorio di Ndicka nella giornata odierna ha perso clamorosamente per 4-0 contro la Guinea Equatoriale, mettendo a serio rischio la qualificazione agli ottavi di finale. In caso di mancato passaggio, ovviamente, la Roma riabbraccerebbe anzitempo Ndicka ma ciò che preoccupa maggiormente in queste ore è la situazione segnalata da Canal+ Africa.

Stando a quanto si legge, infatti, a diverse ore di distanza dal fischio finale della partita, il pullman degli ivoriani sarebbe rimasto ancora nello stadio, impossibilitato a lasciare la struttura a causa della tensione generata dall’insurrezione dei tifosi, arrabbiati per il risultato e il compromesso percorso della propria squadra. Dopo il lancio di bottiglie in campo, la platea ivoriana avrebbe infatti cercato di accedere al campo, costringendo la polizia a scortare i giocatori all’uscita dal terreno di gioco.

La su citata fonte parla dell’impossibilità di garantire sicurezza ai giocatori, i quali sarebbero dunque ancora nello stadio, insieme alla Guinea equatoriale, bloccata in una situazione triste quanto irreale.