Belotti se ne va subito: l’attaccante potrebbe rientrare in un’operazione in uscita della Roma. Ecco la situazione.

Sono giorni intensi dentro la Roma che, domani pomeriggio volerà a Riyad per giocare contro l’Al Shabab un’amichevole inserita nell’accordo di sponsorizzazione firmato dalla Ceo giallorosso Lina Soulokou. I giallorossi subito dopo la partita torneranno in Italia per preparare l’impegno di lunedì sera a Salerno.

Ma oltre questo a tenere banco sono le operazioni di mercato. Ormai siamo entrati nell’ultima settimana e mezzo di trattative e qualcosa si potrebbe anche muovere dentro i giallorossi. Non solo in difesa, dove ci potrebbe essere qualche innesto (ma se De Rossi giocherà a quattro forse nemmeno serve) ma anche in attacco. Si parla infatti ancora di Belotti che come si vociferava era stato inserito nel cast della Fiorentina. Il centravanti, che è apparso quasi spaesato quando è entrato in campo contro il Verona, potrebbe ancora partire. Magari anche in prestito.

Belotti via subito, c’è l’ipotesi scambio

Come detto la Fiorentina ci avrebbe pensato al Gallo e adesso che Kean sembra essere destinato all’Atletico Madrid in prestito, magari la società di Commisso ci potrebbe ripensare.

Sotto questo aspetto c’è da tenere in considerazione la notizia riportata da Francesco Balzani in cui lo stesso spiega che la Roma proverà uno scambio: per Belotti la Fiorentina avrebbe offerto uno tra Ikonè e Brekalo. La Roma sembra interessata al terzino sinistro Biraghi. Il nome di Belotti rimane caldo come possibile partente, e non ci stupiremmo se prima dell’1 febbraio, giorno di chiusura delle trattative, dovesse andare proprio così.