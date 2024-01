Roma, doppia trasferta vietata: arriva l’annuncio ufficiale

Roma, doppia trasferta vietata: nei prossimi giorni così come successo anche lo scorso anno dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale

Tra un mese esatto – la gara di ritorno è prevista all’Olimpico il prossimo 22 febbraio – la Roma conoscerà il proprio destino: cioè se potrà puntare ancora alla finale di Europa League oppure chiuderà in anticipo la propria campagna europea.

Il sorteggio dello scorso mese di dicembre ha “regalato” di nuovo il Feyenoord ai giallorossi, una squadra affrontata tre volte nel corso degli ultimi due anni e che sarà quella che cercherà di prendersi a discapito della formazione di De Rossi l’accesso alla fase successiva della seconda manifestazione europea. Tra le due tifoserie come sappiamo non corre buon sangue: gli olandesi inoltre qualche anno fa hanno vandalizzato la “Barcaccia” a Piazza di Spagna. Quindi ci sono già dei precedenti. La tensione sarà alta, senza dubbio, ecco perché per evitare qualsiasi problema potrebbe arrivare una decisione ufficiale da parte delle autorità.

Roma-Feyenoord, la trasferta è vietata

Secondo quanto riportato da LaRoma24 infatti, sarebbe in arrivo la decisione di divieto di vendita dei biglietti del settore ospiti sia per la gara in programma in Olanda il prossimo 15 febbraio, sia per quella di ritorno in programma all’Olimpico come detto una settimana dopo, e vale a dire il 22. Insomma, trasferta vietata per entrambe le tifoserie, che poi sarebbe la stessa cosa avvenuta lo scorso anno sempre in Europa League.

Nessuno vuole prendersi dei rischi e nessuno ha intenzione soprattutto nella Capitale di vedere altri monumenti vandalizzati dai tifosi olandesi. Prevenire meglio che curare qualcuno starà pensando e quindi non ci dovrebbe essere la possibilità per i tifosi della Roma di andare a Rotterdam a sostenere la squadra. Vedremo ovviamente nei prossimi giorni se queste indiscrezioni verranno confermate.