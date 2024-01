Roma, panchina prima dell’addio: bocciatura pesantissima

Con la chiusura della sessione di calciomercato sempre più vicina, in casa Roma non sono pochi i temi che tengono banco. La sfida contro il Verona può rappresentare uno spartiacque.

Nonostante sia un “campione” irrisorio per poter fornire dei giudizi completi, nella prima ora di gioco contro l’Hellas Verona la Roma ha fornito molti spunti interessanti sia sul piano del gioco che sull’intensità in fase di costruzione e nell’aggressione ai portatori di palla avversari. Più in generale, i 90 minuti del match dell’Olimpico potrebbero rappresentare un banco di prova importante anche in ottica futura.

Daniele De Rossi, che ha elogiato soprattutto il primo tempo della squadra, salvando della seconda frazione di gioco la capacità di soffrire e la voglia di portare a casa il risultato, potrà far tesoro delle prime indicazioni. Anche dopo l’uscita di Paulo Dybala, è da rimarcare come la Roma di fatto non abbia mai perso distanza tra i reparti, riuscendo a portare a casa tre punti molto importanti. Ciò nonostante, non è oro tutto quel che luccica. Il tiro di Folorunsho che ha beffato Rui Patricio con una traiettoria arcuata sembrava aver rievocato vecchi fantasmi. L’estremo difensore lusitano non ha convinto e secondo quanto evidenziato da Il Corriere dello Sport, non sono escluse soluzioni a sorpresa.

Prime indicazioni dopo Roma-Verona: possibile chance per Svilar

Dopo 70 minuti nei quali non era stato chiamato a particolari interventi, Rui Patricio non è riuscito a mettere la pezza nel primo vero tiro indirizzato dal Verona nello specchio della porta. Preoccupante la superficialità con la quale l’esperto estremo difensore portoghese non ha letto la conclusione del tiro di Folorunsho, spianando di fatto la strada all’arrembaggio finale degli scaligeri.

Nel complesso Rui Patricio non è piaciuto molto neanche nella gestione dei rinvii, uno dei quali ha rischiato di far perdere la pazienza a De Rossi. Il neo allenatore della Roma, però, non ha mai manifestato apertamente la sua insoddisfazione, continuando ad incitare sempre il suo numero uno. Che, però, potrebbe finire in panchina a vantaggio di Svilar. Destinato a lasciare la Capitale dopo la naturale scadenza del suo contratto, le chances che Rui Patricio termini la stagione in panchina possono diventare concrete. Il nuovo preparatore dei portieri, Simone Farelli, ha già lavorato con il trentaseienne portiere della Roma ma anche con Svilar, del quale in tanti, a Trigoria, stanno segnalando la crescita esponenziale. Piuttosto convincente quando chiamato in causa, Svilar ha bisogno di giocare il più possibile per trovare quel feeling con il campo indispensabile per un portiere. Nelle prossime uscite De Rossi potrebbe premiarlo con una maglia da titolare.