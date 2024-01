Scambio Belotti-Ikonè: Roma e Fiorentina trovano la formula per il trasferimento dei due calciatori: il gallo vicinissimo all’addio

La Roma prova a ritrovarsi dopo un periodo di appannamento costato il posto a José Mourinho. Se l’ottavo posto cominciava ad essere un campanello d’allarme la sconfitta contro il Milan, ed il derivante nono posto, sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i Friedkin, che hanno preferito continuare fino alla fine della stagione senza il portoghese.

La panchina è stata dunque affidata a Daniele De Rossi, uno dei pochi nomi capaci di poter risollevare l’ambiente, almeno dal punto di vista morale. Questo cambio almeno per il momento ha portato i frutti sperati, con una vittoria e sprazzi di bel gioco che ormai non si vedevano da tempo.

Si sono visti però anche tutti i limiti di questa rosa, che ha avuto un impressionante calo fisico nel secondo tempo. Proprio per questo Pinto continua a lavorare senza sosta sul mercato, per il quale si pensa a chiudere un incredibile scambio con la Fiorentina

Scambio Belotti-Ikonè, trovata la formula: da limare alcuni dettagli

Nonostante l’annuncio ufficiale sull’addio alla Roma alla fine di questa sessione di calciomercato Pinto continua a dedicarsi senza sosta alle operazioni in entrata per provare a migliorare la rosa. I giallorossi hanno bisogno di esterni veloci e capaci nel dribbling, ma soprattutto in grado di riuscire a servire palloni in mezzo per Lukaku, che troppe volte grazie ai raddoppi avversari risulta poco pericoloso.

Ci sono diversi nomi sul taccuino di Tiago Pinto, tra i quali figurerebbe anche quello di Ikone della Fiorentina. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale le due squadre potrebbero intavolare una trattativa sulla base di uno scambio di prestiti con diritto di riscatto, per il quale però sono stabilire ancora le cifre, a cominciare dagli ingaggi.

In caso di riscatto Belotti percepirebbe circa cinque milioni di euro lordi, una somma maggiore rispetto al francese, ma della quale i giallorossi potrebbero coprire la differenza per i mesi di prestito. Al momento non c’è l’ok da parte di tutte le parti coinvolte ma si continua a trattare e c’è fiducia che l’affare possa andare in porto.