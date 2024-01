Tegola per De Rossi: costretto a fermarsi di nuovo

Uno dei calciatori giallorossi attualmente impegnati con la propria nazionale, è sotto osservazione per via di un intoppo fisico

L’avventura in Coppa d’Asia della nazionale iraniana prosegue e Sardar Azmoun, partito dalla capitale per unirsi alla corazzata del proprio paese, potrebbe aver incontrato un fastidioso ostacolo nel suo percorso.

Partito da Roma con José Mourinho ancora in panchina, Azmoun tornerà con Daniele De Rossi ad accoglierlo, ma non vi sono certezze sulle suo condizioni attuali.

Azmoun fermo ai box, De Rossi osserva

Come riportato dal Corriere dello Sport, un fastidio muscolare manifestato ai flessori, ha interrotto l’avventura asiatica di Azmoun, che attualmente è fermo ai box e, con grande probabilità, non si unirà alla rosa titolare nella sfida contro gli Emirati. L’Iran è già qualificato, ma per Azmoun, dopo l’assenza nel match giocato con Hong Kong, sarebbe già la seconda partita mancata. Da Trigoria, si osserva con premura il delicato ecosistema fisico dell’iraniano, che, almeno fino all’esonero di Mourinho, rappresentava un tassello importante nel mosaico giallorosso. Spesso impiegato nella seconda metà della ripresa, Azmoun, grazie alla fisicità e ad un bagaglio tecnico di rilievo, specie se rapportato al tipo di apporto fornito sul piano fisico, si è rivelato un innesto utile.

Nelle ultime settimane, infatti, non è un mistero che il gallo Belotti sia sceso nelle gerarchie di Mou, sia per via di prestazioni deludenti dell’ex Torino, ma anche e soprattutto a causa delle garanzie restituite da Azmoun. Adesso, con De Rossi in panchina da qualche giorno, è difficile prevedere le gerarchie offensive, ma una cosa è certa: il gallo Belotti, subentrato nel corso della prima partita di DDR contro il Verona, ha fatto più danni che altro, risultando ancora una volta goffo e poco concreto. E’ vero, Azmoun è entrato in campo ben quindici volte, segnando un solo gol, ma la sensazione, restituita anche dallo Special One di recente, è che l’iraniano sia attualmente più lucido in campo. Resta soltanto da monitorare con attenzione le condizioni, per scoprire se il centravanti classe ’95 riuscirà ad evitare di rientrare a Trigoria direttamente in infermeria.