Un miliardo di euro: lo sceicco compra la Roma

Si aprono prospettive nuove e imprevedibili per il futuro della proprietà giallorossa. I Friedkin valutano la Roma un miliardo di euro

Ormai è difficile sfuggire dall’orbita miliardaria del calcio saudita e, anche la Roma, come lo sponsor sulla maglietta manifesta in maniera esplicita, è entrata all’interno di trattative con aziende e club sauditi.

Adesso però, senza contare anche l’amichevole programmata per domani in Arabia, da giocare contro l’Al-Shabab, i Friedkin si trovano a valutare il futuro dell’azienda Roma.

Yasir Al-Rumayyan (Newcastle) piomba sulla capitale

Già proprietari di alcune delle potenze più dirompenti del calcio contemporaneo – vedi Manchester City e Psg tra tutte – gli sceicchi sarebbero propensi ad avanzare un’offerta per la As Roma di Dan Friedkin. Come è possibile leggere sull’edizione odierna di Leggo, i sauditi sembrerebbero particolarmente interessati ad entrare nella compagine azionaria del club capitolino e, la presenza di svariate banche statunitense all’interno del Golfo, avrebbe fornito un assist invitante per iniziare a sondare il terreno. Inoltre, pochi giorni fa, sono stati avvistati a Milano alcuni rappresentati del fondo governativo saudita Pif, insieme agli investitori di Saudi Aramco, ovvero i medesimi capeggiati da Yasir Al-Rumayyan, il presidente del Newcastle United.

Sul tavolo, almeno dai comunicati ufficiali, ancora nulla di reale, ma l’interessamento è ormai evidente. L’appeal della città eterna, a cui lo stesso José Mourinho ha fatto (in)volontariamente eco, è difficile da ignorare, soprattutto per un fondo di investimento ormai deciso a conquistare le piazze più prolifiche e feconde del calcio europeo. La proprietà statunitense dei Friedkin, avrebbe valutato l’intero pacchetto azionario giallorosso poco al di sopra del miliardo di euro e, con l’entrata in campo dei sauditi, starebbero concretamente valutando la vendita dell’asset. Vi è ancora da considerare il progetto Stadio a Pietralata, che potrebbe spingere gli americani a mantenere il timone giallorosso, e le numerose contestazioni subite dopo l’esonero di Mourinho, che potrebbero sortire l’effetto contrario.