Dalla Roma al Milan, addio anticipato: contatti in corso

Dalla Roma al Milan, nuovo nome in Premier League e contatti in corso: può arrivare gratis.

Tantissimi aspetti sono stati attenzionati in casa Roma nel corso delle ultime settimane, difficili quanto intense, come emerso dal gran numero di eventi abbattutisi sul mondo giallorosso. Qui, da circa un mese, proseguiva un periodo non poco complicato in campionato, caratterizzato dalla presenza di un vero e proprio tour de force che, a partire dagli impegni con Fiorentina e Bologna a metà dicembre, si è concluso solamente nove giorni fa in quel di Milano, con la sconfitta contro Giroud e colleghi.

Come noto, quest’ultima è costata poi la panchina José Mourinho, esonerato dai Friedkin a più di ventiquattro ore di distanza dallo scacco contro Pioli, arrivato al termine di una parentesi complicata e che aveva visto la Roma oscillare nuovamente tra alti e bassi. Il punto più bello e importante di queste ultime settimane era, infatti, stato certamente quello del 23 dicembre contro il Napoli che, al netto delle difficoltà della squadra di Mazzarri, aveva permesso ai giallorossi di vincere il primo scontro diretto della stagione.

Non è bastata, però, la coppia di buone prestazioni con Juventus e Atalanta a evitare la scelta presa dal club, sulla cui posizione grande impatto potrebbero avere avuto tanti fattori, inclusa quell’eliminazione contro la Lazio in Coppa Italia che aveva iniziato a generare per la prima volta, in modo più esplicito, qualche mugugno ambientale.

Dalla Roma al Milan, contatti Moncada-Adarabioyo per gennaio: le ultime

Non è però ora tempo di guardarsi indietro: la presenza di De Rossi, anzi, deve essere proprio un monito a concentrarsi su quel “futuro” che per un’intera carriera ha contraddistinto il noto soprannome con il quale il 16 è rimasto famoso e amatissimo nella Capitale. Proprio “Capitan futuro”, nella conferenza stampa di presentazione, ha evidenziato di voler giocarsi tutte le proprie carte per provare a restare alla Roma, senza sfruttare in alcun modo ciò che è stato in passato ma dando tutto sé stesso per quella che si appresta ad essere anche una grande opportunità a livello personale.

Tanti fattori, comunque, restano da disambiguare ma ciò che è certo è che eventuali aiuti o ingerenze dal calciomercato potrebbero coadiuvare non poco il nuovo allenatore. Fino a questo momento, però, sul fronte delle entrate solamente lo scenario Belotti-Ikoné pare smuovere qualcosa, mentre altre realtà di Serie A continuano ad essere attive. Tra queste, si segnala un Milan alla ricerca di volti nuovi in difesa e che, come riporta Gianluca Di Marzio, starebbe sondando il terreno anche per Tosin Adarabioyo.

Il difensore centrale del Fulham aveva generato qualche interesse anche in quel di Trigoria e, a detta del giornalista di Sky Sport, intriga i rossoneri soprattutto per l’estate, quando avrà la possibilità di scegliere da svincolato la prossima squadra della sua carriera. Intanto, il Milan, tramite Moncada, ha avuto un contatto con il fratello del giocatore, sondando anche la possibilità per un approdo a gennaio, con eventuale indennizzo nelle casse del Fulham, alle cui porte potrebbero però bussare anche altre realtà interessatesi all’inglese classe ’97.