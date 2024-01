Flop totale, UFFICIALE: torna subito a Roma

L’ultimo risultato ha ufficializzato di fatto il suo ritorno immediato. Non ci sono più dubbi a riguardo.

La preziosissima vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona ha sicuramente fornito una prima risposta importante alla Roma di Daniele De Rossi.

Nonostante la gravi defezioni in alcuni settori del campo, i giallorossi soprattutto nella prima frazione di gioco hanno fornito una discreta prova. I colpi di scena, però, non sono finiti qui. Impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nazionale, infatti, Houssem Aouar tornerà immediatamente a Roma. Il motivo? In Coppa d’Africa la nazionale algerina, dopo aver conquistato soltanto due punti nella fase a gironi, è stata incredibilmente eliminata, finendo ultima nel proprio girone.

Un autentico fallimento per la compagine algerina, che lascia dunque la competizione non riuscendo a mettere a referto neanche una vittoria. Nell’ultima sfida contro la Mauritania è arrivata una sconfitta che definire inattesa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, che ha decretato l’eliminazione dell’Algeria. Tra i favoriti secondo i pronostici della vigilia, Aouar e compagni hanno salutato immediatamente la competizione. L’ex Lione, dunque, tornerà immediatamente a disposizione di Daniele De Rossi. Staremo a vedere se il neo tecnico della Roma riuscirà a ritagliargli un ruolo da protagonista, dopo una prima parte di stagione piuttosto complicata, falcidiata da numerosi infortuni.