Il grande ex sblocca la Roma: via libera e cessione immediata

A pochi giorni dalla fine del calciomercato, giungono nuove voci su una possibile cessione immediata in casa Roma

Dopo la sofferta vittoria contro il Verona, la Roma è partita alla volta dell’Arabia per l’amichevole contro l’Al Shabab. Un impegno che rientra nell’accordo di sponsorizzazione con Riyadh Season, ma che arriva in un momento in cui la squadra giallorossa avrebbe bisogno di concentrarsi solamente sulla prossima sfida contro la Salernitana.

Per quella gara, Daniele De Rossi recupererà Bryan Cristante e Gianluca Mancini, al rientro dalla squalifica, ma perderà per lo stesso motivo Leandro Paredes. Uscito prima dell’ora di gioco, Paulo Dybala non desta particolari preoccupazioni, mentre vanno monitorate con attenzione le condizioni di Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso ha lasciato il campo al 43esimo per un fastidio alla coscia sinistra e salterà sicuramente la trasferta di Salerno per una piccola lesione.

Calciomercato Roma, Spinazzola al posto del grande ex

Al di là delle sue condizioni fisiche, il numero 37 giallorosso fa parlare di sé anche per le tematiche legate al calciomercato. Attratte da un contratto in scadenza a giugno, diverse squadre sono pronte a cogliere l’occasione di un ingaggio a zero a fine stagione, ma ci sono anche diverse piste per una cessione immediata. Le più datate riguardano l’Arabia e il Galatasaray, mentre più recente si è parlato anche di diverse opzioni in Premier League: Arsenal, Aston Villa e Manchester United.

Le voci relative ai Villans derivano soprattutto dalla possibilità di cedere l’ex giallorosso Lucas Digne alla Saudi Pro League. Il terzino francese guadagna circa 8 milioni di euro a stagione e il club è pronto a cederlo in Arabia per rientrare nei parametri del fair play finanziario della Premier League. Intervistato da ‘Villa News’, l’opinionista Ty Bracey ha dato il via libera ad una simile operazione.

“Penso che tutto dipenda dalla permanenza di Lucas Digne. Lui è uno di quelli che guadagna di più da noi. Se vogliono depennarlo dai libri contabili e riescono a coinvolgere qualcuno che sia un po’ più economico, allora devono farlo con tutti i mezzi. Non penso che sia una posizione in cui siamo a corto, assolutamente no. Ma ancora una volta, immagino che dipenda dalla possibilità che Lucas Digne se ne vada. Non lo so. Se è così, direi che questo spiega l’apertura per l’arrivo di Spinazzola”.