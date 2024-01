Lazio e Roma ribaltate: firma in settimana

Lazio e Roma ribaltate: la firma è prevista in settimana per mettere a tacere tutte le voci. Ecco la situazione che taglia tutti fuori

Altro che approdo in Italia. E altro che derby tra Roma e Lazio. Le notizie che arrivano dall’Inghilterra parlano di un accordo ormai trovato, e che potrebbe essere ufficiale anche in questa settimana, per il rinnovo contrattuale. Non che ci sia fretta, visto che quello attuale scade nel 2027, ma è meglio, pensano da quelle parti, mettere immediatamente le cose a posto anche per mandare un segnale a quelle squadre che erano interessate.

E, tra queste, si è parlato anche della Roma. Non solo in questa finestra di mercato, ma anche e soprattutto la scorsa estate. Il Corriere dello Sport, in quei giorni, aprì il giornale appunto con questa notizia. Ma poi alla fine non se ne fece nulla. Come non se ne dovrebbe fare nulla nemmeno in questa sessione invernale. Né per la Roma, né per la Lazio e nemmeno per il West Ham che a quanto pare sperava di chiudere.

Calciomercato Roma, Gnonto rinnova

Niente da fare: Gnonto, secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sports, è pronto a mettere nero su bianco: rinnovo con il Leeds per l’attaccante italiano che in questo momento sta giocando soprattutto in Under 21. Un rimodulazione economica dell’accordo (e forse anche della durata, magari un anno in più) per mettere la definitiva parola fine a tutte quelle che sono state le voci uscite fuori nel corso di queste settimane. E forse anche per evitare quelle che potrebbero uscire fuori la prossima estate.

Come detto di Gnonto si è parlato molto in casa Roma: l’esterno offensivo (i giallorossi a quanto pare ne sono proprio alla ricerca di uno) è stato accostato con una certa insistenza a Trigoria. Ma niente da fare, il Leeds ha praticamente deciso di blindarlo.