L’ex Juventus si offre a De Rossi: hanno già vinto insieme

L’ex Juventus si offre a De Rossi: il tecnico della Roma lo conosce visto che i due hanno già vinto insieme. Ecco la novità

Gli obiettivi della Roma in questa sessione di mercato, dopo l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina, sono cambiati. Non più un difensore centrale (la difesa a quattro voluta da De Rossi permette di guardare verso altri lidi), ma un esterno offensivo. Ieri si è parlato di un possibile scambio con la Fiorentina per prendere Ikoné, inserendo nell’operazione Belotti. Oggi spunta un altro nome, che possiamo definire clamoroso.

Dalla Juventus alla Roma. Sì, perché la sua ultima esperienza in Italia è stata proprio a tinte bianconere. Sicuramente Daniele De Rossi lo conosce, e magari vista la poca importanza economica dell’affare potrebbe pure dare il via libera. Lui, dal proprio canto, ha dimostrato e lo ha detto di voler tornare in Italia, nel calcio che conta. E si è offerto anche alla Juventus. Il suo profilo però, a quanto pare, secondo quanto riportato da Attilio Malena, sarebbe stato proposto alla Roma.

Bernardeschi si è offerto alla Roma

Il nome è quello di Federico Bernardeschi, adesso in MLS, che da quelle parti non ci vuole più stare. E secondo il giornalista il suo profilo, appunto, sarebbe stato proposto ai giallorossi in quella che potrebbe essere una clamorosa operazione di mercato. Bernardeschi, 29 anni, adesso è al Toronto. Ma quasi sicuramente si è stancato di quel campionato e vorrebbe tornare in Europa.

Insomma, un profilo nuovo che spunta dalle parti di Trigoria. L’ex Fiorentina andato via a parametro zero dalla Juventus potrebbe portare quel pizzico di esperienza e di fantasia sulla trequarti. Potrebbe giocare sia a destra che a sinistra in un ipotetico attacco a 3 (o nel 4-2-3-1), “liberando” anche Dybala come possibile giocatore alle spalle di Lukaku in caso di questa soluzione. Vedremo.