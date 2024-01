Mourinho subito in panchina per la Champions: altro che Arabia Saudita

Dopo l’esonero dei Friedkin e l’apparente rifiuto dell’Arabia Saudita, Mourinho sembrerebbe pronto ad una nuova avventura nel calcio dei grandi

Il futuro di José Mourinho sembrerebbe essere ancora da definire, con svariate possibilità all’orizzonte ma niente di davvero concreto… O almeno fino ad adesso.

Difatti, il sito le10sport.com, sembra certo, grazie ad una fonte esclusiva, che vi sia un club fortemente interessato allo Special One, ma soprattutto che Mou possa realmente essere interessato a questa proposta.

Il Newcastle vuole lo Special One… e viceversa

Fino ad oggi, le uniche offerte credibili di cui abbiamo una controprova, sono giunte dall’Arabia Saudita, dove la figura del tecnico portoghese genera un fascino innegabile. La quantità smisurata di titoli conquistati nell’Europa del calcio che conta, non può che alimentare una nomea leggendaria, in grado di stuzzicare gli arabi proprio sul piano che più gli interessa: l’immagine e, dunque, il marketing. Poco importa se il progetto di José nella città eterna è clamorosamente fallito, per il medesimo motivo per cui giocatori del calibro di Benzema e Ronaldo sono stati ricoperti di soldi. All’Arabia serve la tradizione europea per conquistare credibilità sul piano commerciale e cosa c’è di meglio di un allenatore che ha vinto ovunque, partendo dal suo Portogallo, passando per la lega più complessa e ambita del mondo (la Premier League), fino ad arrivare alla Serie A, dove il tutto è culminato in un triplete. In tal senso, l’Al-Shabab avrebbe avanzato un’offerta mastodontica, a cui, pare, Mou non sia interessato, proprio per via della possibilità di rimanere nel cosiddetto ‘calcio che conta’.

Adesso, dopo mesi di voci e indiscrezioni, pare che le10sport.com sia certo che il Newcastle United – attualmente decimo in Premier League – abbia pronto in canna un colpo sicuro nei confronti di José Mourinho. Il discorso di poco fa sull’appeal di Mourinho fuori dall’Europa, nel caso del Newcastle, nonostante si tratti ovviamente di un club europeo, vale nuovamente, poiché la proprietà dei magpies è di appartenenza saudita a partire dal 2021. Ingenti somme di denaro a disposizione, la lega più competitiva e agognata del globo, fiducia e ammirazione da parte dei vertici del club… Insomma, per José potrebbe concretizzarsi un contesto particolarmente favorevole, soprattutto se considerato il recente passato, poco soddisfacente sul piano dei risultati. Dunque, Eddie Howe sarebbe pronto ad abbandonare la panchina, dopo i risultati non proporzionali agli investimenti. Per Mou, tra le poche opzioni europee, rimane ancora il Napoli di De Laurentiis, ma si tratterebbe di rimanere fermo fino alla prossima stagione, per via del regolamento della massima lega italiana, che impedirebbe allo Special One di passare direttaemente ad un altro club italiano nel corso dellas stagione in corso.