“Scambio” a sorpresa: la Roma la chiude così

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sullo stato della trattativa. L’intreccio in attacco e la risposta immediata dei giallorossi.

Alla ricerca di nuovi profili con i quali puntellare le corsie esterne, la Roma osserva con molta attenzione anche l’evolvere della situazione sul fronte cessioni.

Sotto questo punto di vista l’effetto domino riguardante il reparto offensivo potrebbe calamitare l’attenzione mediatica da qui al termine della sessione invernale di calciomercato. Non è un mistero, infatti, che Belotti sia improvvisamente finito al centro di un vero e proprio tourbillon dal momento che diversi club si sono messi sulle tracce del “Gallo”. Occhio, però, anche alla situazione di Sardar Azmoun. Preso dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto, l’iraniano – quando chiamato in causa – ha spesso risposto presente. Tuttavia, un suo addio anticipato non può essere escluso a priori.

Calciomercato Roma, intreccio Bayer Leverkusen-Real Betis: la posizione di Azmoun

A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da Relevo, dopo aver perfezionato con il Bayer Leverkusen il prestito di Borja Iglesias, il Real Betis sarebbe intenzionato a chiedere al club tedesco il prestito di Azmoun.

Ricordiamo che il Bayer Leverkusen è ancora proprietario del cartellino dell’attaccante iraniano del quale, però, la Roma non ha alcuna intenzione di privarsi. Dopo aver rispedito al mittente l’offerta del Siviglia, i giallorossi sono pronti a chiudere la porta anche al blitz del Real Betis che ha provato a scandagliare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Staremo a vedere se, ed eventualmente in quale direzione, si possano aprire nuovi spiragli in tal senso