Scambio con Belotti, nuova offerta in Serie A per il centravanti della Roma. Ecco la situazione aggiornata

Il mercato doveva portare almeno un difensore centrale. Ma probabilmente il reparto arretrato (a meno che non si parli di un esterno mancino) non dovrebbe essere toccato dopo l’avvento di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. I target giallorossi a quanto pare sono cambiati. E i movimenti potrebbero riguardare insomma altri reparti.

Nella giornata di ieri è uscita fuori la voce di un possibile scambio con la Fiorentina: Ikoné alla corte di De Rossi, Andrea Belotti da Italiano. La Viola è alla ricerca di un centravanti anche perché c’è sempre Nzola in uscita, ma secondo le informazioni che sono state riportate da Attilio Malena, al momento i due club non hanno trovato la giusta quadratura in economica per andare a chiudere l’affare. Non che la trattativa sia chiusa, anzi, viene spiegato che ci sono delle possibilità, ma serve del tempo: Belotti guadagna molto di più dell’esterno della Fiorentina quindi riuscire a far quadrare i conti non sembra del tutto semplice.

Inserimento del Monza per Belotti

In tutto questo ci sarebbe un altro club di Serie A pronto a tuffarsi sul Gallo: il Monza per un poco di tempo ha accarezzato l’ipotesi di poter prendere Kean dalla Juventus (ma che è ad un passo dall’Atletico Madrid) e quindi si starebbe muovendo appunto per l’attaccante della Roma. Che in tutto questo avrebbe rifiutato già due offerte.

La prima quella del Como, squadra di Serie B che vuole puntare alla massima serie che, a quanto trapela, sotto l’aspetto economico sarebbe stata assai vantaggiosa; la seconda quella della Salernitana di Inzaghi, che deve salvarsi e che avrebbe appunto fatto un sondaggio per l’ex Torino. Vedremo quello che succederà, ma il futuro di Belotti con tutte queste voci che circolano sembra assai distante dal giallorosso.