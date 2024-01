Terremoto in Serie A, l’arbitro denuncia tutto: VAR sotto accusa

Clamoroso quello che sta succedendo intorno al sistema arbitrale: la denuncia ha aperto il vaso di Pandora

Da quando è stato introdotto il Var si pensava che le polemiche legate agli episodi dubbi potessero cessare, ma così non è stato. Troppo spesso invece, nonostante l’ausilio della tecnologia, le partite si lasciano dietro polemiche non indifferenti, e che rischiano di minare la credibilità del sistema.

La Roma dal canto suo ha subito molte volte volte quelle che l’ormai ex allenatore José Mourinho non si è nascosto a definire veri e propri torti, ed in più di un’occasione le immagini hanno dato ragione al portoghese.

La tecnologia non può che essere l’arma migliore contro questi episodi dubbi, ma secondo molti dunque andrebbe rivisto il sistema di valutazione. A lanciare la bomba però è proprio un direttore di gara, che ha parlato di campionati pilotati e di carriere a rischio, preferendo però rimanere anonimo.

Terremoto in Serie A: la denuncia choc dell’arbitro

Nelle ultime ore è scoppiata la bomba contro l’Associazione Italiana Arbitri, con un direttore di gara, che ha preferito rimanere anonimo, ha denunciato la verità dietro le discutibili scelte del Var, rivelando che ci sarebbero addirittura fischietti di A e B che hanno deciso di ricorrere a vie legali contro l’associazione.

“Da come viene valutato un arbitro dipende il fatto che questo continui ad arbitrare o meno. Non sempre quello che viene deciso in campo e l’intervento del Var durante le partite segue un criterio omogeneo. A volte il Var interviene per correggere una decisione, a volte non interviene, anche quando gli episodi sono molto molto simili, quasi identici, tra loro”.

L’intervista, riportata da Calciomercato.it, continua e vengono fatti molti esempi, tra cui proprio alcune gare della Roma: ” Per esempio: il rigore non assegnato al Milan in Milan-Roma, in cui il Var non interviene e il rigore dato all’Inter in Inter-Lazio, lì invece l’intervento del Var c’è stato.”

Sempre secondo quanto riportato il mistero dietro alle scelte del Var non solo condiziona le carriere stesse dei direttori di gara, ritenuti sempre i principali colpevoli, ma mina la regolarità stessa del campionato. Come si evolverà la situazione? Il vado di Pandora sembra ormai essere stato aperto definitivamente ed il calcio italiano rischia di trovarsi davanti all’ennesimo scandalo