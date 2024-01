Addio Belotti-Roma, nuovo colpo di scena: comunicazione a sorpresa

Calciomercato Roma, ore di riflessione nella trattativa. Le sensazioni sulla fattibilità sull’operazione e i possibili margini di manovra. Così cambia tutto.

Non si prospettano investimenti importanti da parte della Roma nell’ultima settimana di calciomercato. Le restrizioni UEFA, come prevedibile, pesano come una spada di Damocle sui margini di manovra del club giallorosso. Ad ogni modo Tiago Pinto sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

L’ultima occasione, in ordine di tempo, passata al vaglio dell’area mercato capitolina è quella legata ad un possibile scambio con la Fiorentina. Per rinforzare i rispettivi buchi, infatti, nelle ultime ore i giallorossi e i gigliati hanno cominciato a valutare anche la fattibilità di uno scambio tra Belotti ed Ikonè. La formula con la quale suggellare l’affare sarebbe quella di un prestito secco, in maniera tale da non avere un impatto importante a bilancio.

Calciomercato Roma, scambio Belotti-Ikonè: frenata improvvisa

Il condizionale, però, mai come in questo genere di trattative, è d’obbligo. Al di là della discrepanza tutt’altro che trascurabile in termini di ingaggio, infatti, i due club si sono presi del tempo per valutare l’operazione in tutti i suoi aspetti.

Se non è una vera e propria fumata grigia, poco ci manca. Stando a quanto evidenziato da La Repubblica, infatti, le chances legate ad un possibile permanenza di Ikonè all’ombra della Fiesole sarebbero in drastica ascesa. La volontà del francese, infatti, sarebbe quella di provare a giocarsi le sue chances ancora alla Fiorentina. L’esterno offensivo transalpino, dunque, potrebbe non atterrare nella Capitale. Anche la Roma, dal canto suo, pur continuando a valutare la fattibilità dello scambio, non sembra essere intenzionata ad imprimere l’accelerata decisiva all’affare. Mancherebbe ancora la quadra sulle cifre effettive con cui imbastire la trattativa. Almeno per il momento. Belotti-Ikonè, frenata improvvisa al possibile scambio. Staremo a vedere se lo stop possa decretare effettivamente la parola fine alla trattativa.