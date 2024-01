Al Shabab-Roma, UFFICIALE: dove vederla gratis in streaming

Al Shabab-Roma, ufficiale: c’è un regalo per i tifosi giallorossi che hanno voglia di vedere la seconda uscita di De Rossi sulla panchina

La seconda di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma dall’altra parte del Mondo, in Arabia Saudita. La Roma oggi pomeriggio incontrerà in amichevole l’Al Shabab, una squadra che addirittura si pensava ad un certo punto che questa sera avrebbe potuto avere José Mourinho in panchina. E invece niente di tutto questo, rimane un impegno per un accordo che il club ha trovato nel momento in cui ha stretto la mano a Ryiad Season, che ha portato un bel poco di milioni di euro nelle casse giallorosse.

Non ci sarà Dybala, rimasto nella Capitale per preparare l’impegno di lunedì sera contro la Salernitana in trasferta. Mentre ci sarà Lukaku. E ci sarà anche una certa curiosità per capire, sotto l’aspetto tattico, come De Rossi manderà in campo i suoi. Se la Roma giocherà di nuovo a quattro dietro, allora quasi impensabile che si possa rivedere un pacchetto arretrato a tre nelle prossime settimane.

Al Shabab-Roma, dove vedere gratis la partita

Ma dove vedere il match in questione? C’è una bella novità per i tifosi della Roma. Sì il club ha ufficializzato che la sfida in questione, che è in programma oggi, mercoledì 24 gennaio alle 17:45 (le ore 19:45 in Arabia) si potrà seguire in maniera del tutto gratuita sul canale Youtube della Roma.

Quindi c’è la possibilità di vedere il match di oggi pomeriggio con De Rossi ancora in panchina e almeno fino al termine della stagione. Infine ecco la probabile formazione dei giallorossi che subito dopo il match torneranno in Italia. Domani infatti è in programma a Trigoria un allenamento in vista del difficile impegno contro la truppa di Filippo Inzaghi.

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Golic, Llorente, Zalewski; Pellegrini, Paredes, Bove; Pagano, El Shaarawy; Lukaku.