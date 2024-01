Angeliño alla Roma, accordo totale: hanno detto sì

Calciomercato Roma, accordo totale per soddisfare la richiesta di De Rossi. Ecco cosa manca.

A circa una settimana di distanza dall’esonero di Mourinho, in casa Roma si cerca di proseguire quel percorso di cambiamento catalizzato proprio dall’approdo di Daniele De Rossi in panchina, in grado di catalizzare un nuovo entusiasmo e lenire, seppur solo parzialmente, il quasi unisono rammarico per la presa di posizione relativa allo Special One. I primi segnali di novità sono arrivati a sprazzi nella gara di sabato scorso contro il Verona, certamente importantissima per i tre punti ottenuti ma ben lungi dal restituire una Roma in piena gestione delle proprie energie fisiche e mentali.

Servirà dare continuità a quanto di buono fatto vedere alla prima uscita ufficiale della nuova squadra dello storico numero 16 giallorosso, cui si chiederà continuità e capacità di saper lavorare altresì sulle tante difficoltà fin qui emerse e riscontrate anche contro la compagine gialloblù. Un importante coadiuvante, come spesso sottolineato, potrebbe poi essere rappresentato anche dal calciomercato, sul cui fronte sono quest’oggi arrivate importanti novità.

Calciomercato Roma, Angelino bloccato: serve una cessione

Tra le varie, nella giornata odierna va segnalata quella relativa alla possibilità di accontentare De Rossi per rimpinguare la corsia mancina, alla luce della presa di posizione del mister di ignorare Zalewski nel ruolo di terzino sinistro, accompagnata però dalla consapevolezza di lunga data di non poter fare troppo affidamento sulle condizioni fisiche di Spinazzola.

In tale ottica, dunque, gli interessi per Angelino hanno generato una certa attesa nella Capitale, dove si è ben consci dell’aiuto che potrebbe giungere dal giocatore di proprietà del Lipsia. Dopo le diverse notizie di giornata su questa questione, Gianluca Di Marzio ha evidenziato come in quel di Trigoria il giocatore sia stato praticamente bloccato.

Dopo gli ostacoli iniziali, infatti, la Roma ha trovato l’intesa con il Lipsia per il prestito con diritto di riscatto, oltre che a vantare l’accordo anche con lo stesso Angelino: per chiudere l’operazione, adesso, bisognerà dapprima concretizzare un’uscita. Sulla lista dei possibili partenti figurano Celik, Kumbulla e il solito Renato Sanches.