Calciomercato Roma, risoluzione e addio: il comunicato UFFICIALE

Calciomercato Roma, arriva il comunicato UFFICIALE con il quale si annuncia l’addio del calciatore dopo la risoluzione

Sono ore decisive per il futuro a breve temine della Roma. La società ha già cominciato a prendere decisioni che auspicano una rivoluzione in estate, prima con l’addio di Tiago Pinto, e poi con quello di Mourinho, con quest’ultimo in particolare che sembra non esser stato visto di buon occhio da parte dei tifosi giallorossi.

Al posto dello Special One la proprietà è stata bravissima ad assicurarsi uno dei pochi uomini in grado di riuscire a ricompattare ambiente e spogliatoio, ovvero Daniele De Rossi. La prima in panchina dell’ex numero 16 ci ha regalato però una Roma a due facce, un primo tempo giocato a grande ritmo ed intensità, ed una seconda parte di gara caratterizzata da un netto calo fisico e mentale, che ha permesso al Verona di uscire e cercare il gol del pareggio.

Il mercato dunque sarà fondamentale, con Tiago Pinto molto attivo e che ha già chiuso la prima operazione in entrata, ovvero il prestito del giovane Huijsen dalla Juventus. Altri affari sembrano essere in dirittura d’arrivo, uno in particolare sta tenendo tutti con il fiato sospeso dopo il comunicato ufficiale da parte del club

Calciomercato Roma, risolto il prestito di Vina: il comunicato ufficiale del Sassuolo

Pinto e la Roma sono ancora alla ricerca di rinforzi in questo mercato invernale. Dopo Huijsen il portoghese segue diverse piste, tra cui quella che porta al laterale spagnolo Angelino, dopo il prestito al Galatasaray. Filtra ottimismo intorno alla chiusura dell’affare, tuttavia prima il gm Pinto dovrà chiudere alcune operazioni in uscita.

Su tutte quella che dovrebbe portare Matias Vina al ritorno in Sud America, più precisamente al Flamengo. Le due squadre hanno trovato da tempo l’accordo, ed il calciatore è vicinissimo al ritorno in Brasile, come testimonia anche il comunicato ufficiale del Sassuolo, con il quale ha annunciato l’interruzione prematura del prestito del laterale uruguaiano tramite i propri canali social.

Questo era l’ultimo tassello che mancava per la definitiva fumata bianca, che dovrebbe arrivare a breve con le visite mediche e la firma sul contratto. In questo modo i giallorossi riescono anche a finanziare l’operazione Angelino, per il quale il Lipsia cerca un accordo a titolo definitivo.