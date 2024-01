Calciomercato Roma, visite mediche e firma

I giallorossi sembrerebbero molto vicini al secondo colpo della sessione invernale dopo Dean Huijsen dalla Juventus

Manca poco al termine del calciomercato e la Roma è cosciente del fatto che servono nuovi rinforzi per permettere a Daniele De Rossi di avere una squadra all’altezza per il finale di campionato e per la rincorso al sogno europeo chiamato Europa League.

L’arrivo dell’ex bandiera giallorossa sulla panchina ha cambiato i piani del mercato di Pinto, pronto ad affrontare gli ultimi giorni nella Capitale prima di salutare la Roma. De Rossi, nel suo debutto contro il Verona, ha subito fatto capire di non voler dar fiducia al 3-5-2 di Mouirnho bensì passare alla difesa a quattro, sia per una questione di idee tattiche sia perché effettivamente la Roma è carente a livello numerico nella posizione di difensore centrale.

Sono infatti noti i problemi fisici di Smalling e Kumbulla con il primo che dovrebbe tornare a fine mese, in vista del ritorno con il Feyenoord per i sedicesimi di Europa League, e l’albanese che è out dalla scorsa stagione. N’Dicka è stato impegnato in Coppa d’Africa e se i risultati sorridono alla Costa d’Avorio potrebbe assentarsi ancora per qualche settimana. Passando da tre a due difensori centrali, considerando l’innesto di Huijsen, ecco che il problema si è quantomeno assestato.

Calciomercato Roma, spuntano le visite mediche

Ora la Roma punta sulle fasce e c’è un nome che più di tutti sembrerebbe vicino ai colori giallorossi. Secondo Calciomercato.it, la squadra della Capitale avrebbe messo gli occhi su Angeliño, esterno classe 1997 attualmente in prestito al Galatasaray dal Lispia. I turchi però hanno messo il giocatore praticamente fuori squadra e onde evitare di far scattare la clausola del riscatto per presenze, non lo fanno più giocare.

Per questo motivo il Lipsia vorrebbe mettere nella clausola del prestito della Roma l’obbligo in casa di qualificazione in Champions League dei giallorossi, in modo da non essere nuovamente raggirato col fattore presenze. La Roma avrebbe intenzione di chiudere con la formula del prestito con eventuale diritto di riscatto a 5/6 milioni di euro, da qui la necessità del club tedesco di renderlo obbligo. A complicare le cose ci sarebbe il Villarreal che starebbe pensando proprio ad Angeliño per sostituire l’infortunato Alfonso Pedraza, ma i giallorosso confidano nell’operazione tanto da ipotizzare di fissare le visite mediche di Angeliño già nel fine settimana. Una corsa contro il tempo per evitare spiacevoli sorprese.