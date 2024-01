Coppa d’Africa, nuovo verdetto UFFICIALE: cosa cambia per De Rossi

Sentenza UFFICIALE dopo il terremoto in panchina, adesso lo sa anche De Rossi: arriva il verdetto.

Tanti aspetti sono stati fin qui attenzionati in casa Roma, alla luce dei numerosi eventi che hanno toccato il mondo giallorosso negli ultimi dieci giorni. Dopo la sconfitta di Milano, infatti, molteplici cambiamenti sono avvenuti in quel di Trigoria, rimasta priva di quel José Mourinho entrato nel cuore di addetti ai lavori e tifosi ma prontamente rimpinguata dal ritorno di un volto non meno importante o noto, come quello di Daniele De Rossi.

La presenza del numero 16 in panchina pare poter portare una ventata di novità e brio in seguito alle tante difficoltà incontrate dalla squadra nel corso degli ultimi mesi, in campo europeo e italiano, oltre che in una coppa nazionale abbandonata per l’ennesima volta anzitempo, per di più in una partita sentitissima come quella contro la Lazio. Starà adesso a De Rossi provare a lavorare sulle tante defezioni fin qui emerse, con la consapevolezza di doversi imbattere in un percorso non semplicissimo ma nel quale il carismatico Daniele ha creduto sin da subito, confidando pienamente nelle competenze e nelle capacità della propria squadra.

Terremoto UFFICIALE e nuova sentenza dopo Aouar: Ndicka

Da questo punto di vista, gli ultimi giorni si stanno rivelando non poco importanti, alla luce delle possibili novità che potrebbero giungere da questa parentesi finale del calciomercato, cui vanno poi aggiunte le notizie provenienti dalla Coppa d’Africa che, come nel caso di tante altre squadre, stanno generando importanti attenzioni presso tanti club italiani ed europei.

La Roma, dal proprio conto, sa di poter avere prossimamente a disposizione Houssem Aouar, non brillantissimo in questi primi mesi nella Capitale e pronto a ritornarvi per provare a giocarsi le proprie carte sotto la nuova gestione tecnica, dopo l’eliminazione rimediata dall’Algeria in seguito allo scacco contro la Mauritania. In questi minuti, poi, è arrivata anche la sentenza su Evan Ndicka, la cui Nazionale della Costa D’Avorio si è distinta per un pessimo girone in Coppa d’Africa, costato addirittura la panchina al CT Gasset, dopo le due sconfitte consecutive che hanno collocato il difensore ex Eintracht e i suoi colleghi connazionali in terza posizione, con soli tre punti a referto.