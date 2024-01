Da Manchester a Roma, ecco il nuovo attaccante

Un colpo potenzialmente di rilievo è stato annunciato all’estero parlando del mercato della Roma. Pinto punta al vice-Dybala.

L’anno e mezzo passato nella capitale da Paulo Dybala, oltre alle sua straordinarie doti tecniche, ha fatto emergere un dato piuttosto evidente: la Roma non ha un sostituto adeguato per compensare le numerose assenza del fuoriclasse argentino. I Friedkin e Pinto, hanno più volte osservato il mercato in cerca di un possibile vice-Dybala, ma, fino ad adesso, niente da fare.

Nelle ultime ore, tuttavia, è spuntato il nome di un giovane potenzialmente adatto a ricoprire il ruolo della Joya, nei momenti in cui il numero 21 sarà costretto da una genetica sfortunata ad accomodarsi in panchina o persino in tribuna.

La Roma punta Pellistri dello United

Si tratta di Fauno Pellistri, giovane talento classe 2001 attualmente proprietà del Manchester United. Secondo il Daily Mail, difatti, Pellistri sarebbe al centro di un’affollata contesa di ben sei club, tutti interessati ad accaparrarsi in prestito la telentuosa ala dei reds. Perché si, Pellistri condivide svariate caratteristiche con Paulo Dybala, ma il suo ruolo di partenza, almeno fino ad oggi, è stato quello di esterno. La sua presenza sul mercato, è stata generata da un piccolo intoppo, che ha bloccato all’improvviso il trasferimento al Granada. Gli spagnoli si sono ritrovati senza la disponibilità economica necessaria a pagare lo stipendio al giovane prospetto uruguaiano, perdendo di fatto l’occasione per portarlo in Spagna. E’ così che, svariati club europei, hanno fatto il loro ingresso nello scacchiere del mercato dei reds, per tentare di approfittare dell’abbaglio amministrativo del Granada. Secondo il Daily Mail, tra le sei destinazioni possibili, le più probabili sono Spagna e Italia, con la Roma particolarmente interessata.

Unico possibile ostacolo? Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, avrebbe avanzato alcuni timori sulla quantità di ali a disposizione, sempre più esigua, anche a causa di un diverbio della società con Omari Forson, il quale si rifiuterebbe di firmare un nuovo contratto. Non ci resta che attendere, per scoprire se la Roma giungerà alle fasi finali di questa sfida a distanza. Come manifestato più volte nella gestione Mourinho, quando Dybala esce dal campo, la fase offensiva dei giallorossi conosce un immediato impoverimento… Una situazione potenzialmente disinnescata da Daniele De Rossi, grazie ad un approccio sensibilmente più offensivo, ma l’assenza di un fantasista tra le linee, nel caso in cui la Joya dovesse rimanere in panchina, resta un tema da affrontare al più presto. Scontato specificare che, grazie all’evidente versatilità tattica, Pellistri potrà trovare spazio anche con Dybala in campo, completando una fase offensiva dal potenziale difficilmente definibile.