Dal Bayern Monaco alla Roma: sognando Davies e Musiala

Continuano le ricerche per il nuovo direttore sportivo della Roma e, mentre Tiago Pinto prepara la valigia, spunta un nuovo nome

Il 3 febbraio Tiago Pinto chiuderà la propria valigia e abbandonerà a tempo indeterminato il proprio ufficio a Trigoria.

I vertici giallorossi, hanno intenzione di trovare un sostituto entro la data dell’addio di Tiago Pinto e, tra i vari candidati disponibili, ne emerge uno particolarmente succulento.

Marco Neppe nel mirino dei Friedkin

Il direttore sportivo portoghese attualmente in forze a Trigoria, dovrà concludere la sua avventura giallorossa tra pochi giorni, con l’impegno di proseguire nel proprio ruolo fino all’ultimo giorno del mercato invernale. Oltre al lavoro di Pinto sul mercato dei calciatori, tuttavia, i Friedkin devono necessariamente svolgere un mercato in termini di direttori sportivi, per assicurarsi una figura di rilievo, che possa raccogliere direttamente da Pinto il testimone, per iniziare a lavorare già da febbraio agli interessi dei giallorossi. Svariati nomi gravitano intorno al centro sportivo Fulvio Bernardini, ma uno in particolare è comparso nell’edizione odierna de Il Messaggero: Marco Neppe. Il giovane direttore tecnico del Bayern Monaco, sembrerebbe impantanato in una rescissione contrattuale con i bavaresi, il che, avrebbe destato non poco interesse nella proprietà statunitense che governa Trigoria.

Scopritore di Alphonso Davies e Jamal Musiala – due dei calciatori più invitanti dell’attuale panorama calcistico mondiale – Neppe ha ricoperto per svariati anni il ruolo di scout, per poi divenire Direttore Tecnico del club tedesco. Particolarmente giovane e talentoso, il classe ’86 è cerchiato in rosso nei taccuini di svariati dirigenti in giro per l’Europa, in particolare in territorio britannico. La Premier League parrebbe piuttosto affascinata da un giovane di tale esperienza, ma anche la Roma, con l’occasione di un Pinto in uscita in concomitanza con la rescissione del contratto di Neppe, potrebbe affondare il colpo, per portare nella città eterna l’ex calciatore del Francoforte.