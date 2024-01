Esonero UFFICIALE: ribaltone nazionale prima del ritorno a Roma

Esonero ufficiale dopo la dolorosa sconfitta nei gironi. L’annuncio arriva senza attendere il verdetto per la possibile qualificazione agli ottavi della Coppa: ecco l’annuncio.

Il flop in Coppa costa caro al commissario tecnico, che viene ufficialmente esonerato prima del verdetto sull’eliminazione dalla competizione. Coinvolto anche un calciatore della Roma nel ribaltone nazionale, che potrebbe tornare a stretto giro di posta a Trigoria. La squadra rischia infatti di venire estromessa dagli ottavi di finale della Coppa, tutto si deciderà nelle prossime ore. Non ha voluto attendere il verdetto invece la federazione, che ha deciso di sollevare il commissario tecnico dall’incarico.

Nel mese di gennaio la Roma ha dovuto fare a meno di tre giocatori, arrivati in estate nella rosa giallorossa. i primi a partire sono stati Evan Ndicka ed Houssem Aouar, rispettivamente per giocare con la Costa D’Avorio e l’Algeria la Coppa d’Africa. Successivamente ha salutato anche Sardar Azmoun, che ha raggiunto l’Iran per disputare la Coppa d’Asia. Se per l’attaccante si sta trattando di un cammino positivo, protagonista di gol e assist e con gli ottavi di finale già raggiunti, lo stesso non si può dire per gli altri due giallorossi. L’Algeria è infatti già stata eliminata, mentre è appesa ad un filo la qualificazione della Costa D’Avorio, nazione ospitante della Coppa D’Africa.

Costa D’Avorio flop, esonero UFFICIALE per Gasset: l’annuncio in piena Coppa d’Africa

La nazionale in cui milita Evan Ndicka, che nelle ultime partite con la Roma era sembrato in ascesa, ha esonerato ufficialmente il commissario tecnico Jean-Louis Gasset. Gli ivoriani hanno chiuso il girone al terzo posto, e nell’ultima giornata sono stati clamorosamente battuti dalla Guinea Equatoriale per 4-0.

Il flop nei gironi costa caro al commissario tecnico francese, ufficialmente esonerato nei gironi. La Costa D’Avorio nonostante il cammino deludente nei gruppi della Coppa D’Africa è ancora in corsa per disputare gli ottavi di finale della competizione da migliore terza. Tutto dipenderà dai risultati di Zambia e Namibia, in campo nelle prossime ore. Di sicuro, se gli Elefanti dovessero acceder agli ottavi, sulla panchina ci sarà Emerse Fae, nominato ct ad interim.