Il grande ritorno di Mourinho, doppio annuncio in diretta

A una settimana dall’esonero di Mourinho, il futuro dello Special One resta uno degli argomenti più caldi del calciomercato

Esonerato esattamente una settimana fa dalla proprietà della Roma, José Mourinho ha di recente rifiutato una nuova e ricca offerta dell’Al-Shabab, in attesa di nuove proposte più stimolanti dal punto di vista della competitività. Le ultime notizie da Francia e Inghilterra parlano di un potente ritorno di fiamma del Newcastle, ma l’ipotesi bianconera non è l’unica ancora in piedi in Inghilterra.

Detto che ad oggi la proprietà dei Magpies non prevede un esonero di Eddie Howe, lo Special One è stato spesso accostato ad un romantico ritorno al Chelsea, ma anche al ruolo di Ct della nazionale inglese, quando scadrà il contratto di Gareth Southgate.

Mourinho in Inghilterra, il verdetto di Rio Ferdinand

Parlando del futuro del tecnico portoghese durante il consueto appuntamento su ‘Rio Ferdinand’s Presents FIVE podcast’, Rio Ferdinand ha dichiarato di voler rivedere Mou in Premier League e non più in Italia o altrove. “Io lo prenderei subito, ma non credo che la FA (la federcalcio inglese) voglia assumere José Mourinho. Non passerebbero da Southgate a Mou, sono troppo diversi nel carattere e nella personalità”.

Su una potenziale terza avventura sulla panchina del Chelsea, l’ex difensore del Manchester United è stato categorico. “Non c’è nessuna possibilità, sarebbe tornare indietro. Questa proprietà americana non tornerebbe così indietro, io credo che confermeranno Mauricio Pochettino”. Colonna della nazionale inglese e dei Red Devils, l’ex difensore non crede tanto nemmeno all’ipotesi Newcastle, almeno in questo frangente storico.

Durante le sue esperienze sulle panchine di Chelsea (due volte), Manchester United e Tottenham, José Mourinho ha collezionato ben 362 panchine in Premier League, conquistando 217 vittorie e facendo registrare una media punti a partita da 2.03.