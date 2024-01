Paura al Tre Fontane, Giacinti si accascia a terra: portata via in barella

Attimi di Paura allo Stadio Tre Fontane quando Valentina Giacinti si è accasciata a terra: necessario l’intervento dei medici

La Roma femminile oggi è scesa in campo allo Stadio Tre Fontane per l’attesissimo match di Champions League contro il Bayern. Le giallorosse sono in piena corsa per poter passare il girone di ferro con Bayern Monaco e Paris Saint Germain.

Nel primo tempo si è vista una buona Roma, che è addirittura riuscita a portarsi in vantaggio con il goal di Valentina Giacinti che, almeno per ora, lancia la formazione capitolina in testa al girone. A preoccupare i tifosi però sono le condizioni dell’attaccante romanista, che è stata soccorsa dai medici a causa di un malore e portata via in barella.

Paura al Tre Fontane, malore per Giacinti: necessaria la barella

Attimi di tensione e paura al Tre Fontane. Valentina Giacinti si è accasciata da sola a terra dentro il terreno di gioco toccandosi il petto. Immediata l’entrata in campo dello staff medico giallorosso e quello tecnico ha immediatamente effettuato il cambio.

Sembrava tutto a posto, con la calciatrice che infatti chiedeva di rimanere dentro il match, ma dopo pochi secondi la calciatrice si è di nuovo accasciata tutta sola di fianco il terreno di gioco ed è stata trasportata in barella all’esterno del rettangolo verde. Al suo posto in campo è entrata Greggi. E siamo in attesa di avere notizie sulle condizioni di salute.