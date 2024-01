Ricorso Lukaku, comunicato ufficiale

Dopo i cori razzisti all’indirizzo di Romelu Lukaku arriva l’ufficialità della chiusura della curva nord per la prossima gara

Ancora una volta, purtroppo, si torna a parlare di razzismo all’interno degli impianti sportivi. In Italia abbiamo assistito spesso a scene del genere, che con lo sport e con i tifosi nulla hanno a che fare, ma non sempre sono arrivate le dovute sanzioni.

Ad oggi quello degli ululati e dei cori razzisti è un fenomeno ancora attuale, basta pensare che solo pochi giorni fa la vittima è stata nientemeno che Mike Maignan, bersagliato da una frangia di pubblico bianconero.In questo caso però uno dei colpevoli è stato identificato, e come riportato dalle autorità il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto al Daspo, e non potrà più entrare in uno stadio per cinque anni.

Un episodio simile però è accaduto anche durante l’ultimo derby, quello vinto dalla Lazio, quando una parte del pubblico di fede biancoceleste ha preso di mira l’attaccante belga Romelu Lukaku, da qui la decisione della corte d’appello di chiudere i settori della curva nord e dei distinti nord per la prossima gara.

Cori razzisti, chiusa per un turno la Curva Nord: il comunicato ufficiale

Durante il corso del derby di Coppa Italia fecero non poco scalpore i cori e gli ululati da parte del pubblico di fede biancoceleste all’indirizzo di Romelu Lukaku. La cosa non era passata inosservata neanche alla FIGC, che aveva appunto predisposto la chiusura per un turno della curva nord e dei distinti nord per un turno.

La società capitolina però aveva provato la via del ricorso, essendo la prossima sfida molto delicata per le sorti della squadra in campionato. All’Olimpico infatti arriverà il Napoli di Walter Mazzarri, in cerca di punti per tornare a sperare nella qualificazione in Champions. Il ricorso del patron biancazzurro però non è stato accolto, confermando la chiusura dei settori sopracitati, ecco il comunicato ufficiale:

La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, presieduta da Umberto Maiello, ha respinto il reclamo della Lazio avverso l’ammenda di 50.000 euro con diffida e l’obbligo di disputare una gara con i settori ‘Curva Nord’ e ‘Distinti Nord, Est e Ovest’ privi di spettatori. Le sanzioni erano state inflitte alla società biancoceleste in relazione al derby di Coppa Italia con la Roma dello scorso 10 gennaio.