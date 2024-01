Roma, Dybala non c’è: hanno pagato la penale

L’ennesimo episodio spiacevole sta caratterizzando l’amichevole di oggi contro l’Al-Shabab. Dan Friedkin sarebbe stato costretto a pagare una penale

La trasferta di stasera della Roma sta generando svariati problemi tra le fila giallorosse… Non è un caso che, prima Mourinho e poi De Rossi, abbiano tentato fino all’ultimo di eludere l’impegno saudita.

L’amichevole di Riad che si svolgerà alle 17:45 contro l’Al-Shabab, è fonte di innumerevoli intoppi, che vanno dall’impiego obbligato di alcune delicate pedine dello scacchiere giallorosso, fino alle penali da pagare nel caso in cui le stelle della formazione di De Rossi non tocchino il campo.

Una multa per non far giocare Dybala

Dopo la conferma del vincolo imposto a Daniele De Rossi nei confronti di Romelu Lukaku – il quale dovrà necessariamente calpestare il campo saudita per un tempo minimo di 30 minuti, così da completare la passerella per le società arabe interessate – ecco un aggiornamento spiacevole, riguardo l’altra stella giallorossa. Paulo Dybala, naturalmente rimasto nella città eterna per evitare ulteriori intoppi fisici, sarebbe stato inserito dagli organizzatori della manifestazione saudita, nella lista dei calciatori giallorossi che non potevano esimersi dall’esibirsi contro l’Al-Shabab.

Il match, seppur inserito tra due delicati appuntamenti di campionato (prima il Verona e dopo la Salernitana), non era evitabile per i giallorossi, a causa del contratto con lo sponsor presente sulle magliette, che conterrebbe alcune clausole non aggirabili. Tra queste, l’obbligo da parte della Roma, nell’amichevole di oggi, di schierare le prime linee della formazione, senza effettuare turnover evidenti. Alla luce di tale clausola, Dan Friedkin avrebbe preferito pagare la penale prevista per la disattesa degli accordi, così da permettere al fuoriclasse argentino di riposare a Roma, senza rischiare di affaticarsi ulteriormente, in vista del match contro la Salernitana.