Belotti sblocca l’affare: si fa con lo scambio

Belotti sblocca l’affare in attacco della Roma: il nuovo innesto potrebbe arrivare con lo scambio. Ecco la situazione

L’esterno offensivo, o per meglio dire quell’elemento lì sulla trequarti abile a trovare lo spazio per la giocata in verticale, potrebbe essere Baldanzi. Da ieri il nome del giovanissimo trequartista dell’Empoli circola con insistenza dalle parti di Trigoria: potrebbe essere lui l’innesto per Daniele De Rossi, anche se non sarà facile.

Intanto perché i toscani chiedono 15milioni di euro, e sono tanti soldi per la Roma soprattutto in una sessione invernale di mercato. E poi per imbastire un’operazione così importante ci vorrebbe del tempo – quello c’è, ma sappiamo che le operazioni si possono incagliare alla minima postilla – e questo sta stringendo, visto che manca solamente una settimana alla chiusura delle operazioni. Tutto finito quindi? No, non è così, la Roma ci proverà fino alla fine e magari potrebbe abbattere le speranze dell’Empoli inserendo nell’operazione Andrea Belotti.

Belotti per Baldanzi, l’Empoli accetta in questo modo

Sì, la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega che la società del presidente Corsi potrebbe accettare subito l’addio di Baldanzi in due casi: o una cessione a titolo definitivo oppure l’inserimento appunto dell’attaccante nell’operazione. Non è facile, perché Belotti guadagna tanto, ma il quotidiano sottolinea anche che non sembra un’operazione non fattibile.

Baldanzi quindi, trequartista mancino tecnicamente validissimo e con ampi margini di miglioramento è quell’elemento scelto da Pinto per rinforzare il reparto avanzato della Roma. L’empolese può tranquillamente giocare dietro una o due punte o può fare l’esterno destro in un 4-3-3 o nel 4-2-3-1.