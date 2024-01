I giallorossi sono attivi sul mercato e vicinissimi dal chiudere l’operazione che vede coinvolto un estremo difensore

Il calciomercato della Roma non si ferma. In questi ultimi giorni di mercato Tiago Pinto, prossimo a lasciare i giallorossi ad inizio febbraio, è al lavoro per garantire al neoallenatore Daniele De Rossi una squadra all’altezza degli impegni.

La corsa alla Champions League tramite campionato è molto agguerrita. Juventus e Inter fanno un campionato a parte, le uniche sopra quota 50 punti dopo 21 partite, seguite dal Milan che attualmente è a +11 dalla quarta con una partita in più, Ecco che dunque rimangono Fiorentina, Atalanta, Lazio, Bologna e Napoli a battagliare con la Roma il quarto posto tanto ambito.

Se le italiane dovesse far bene in questa edizione delle varie coppe europee allora si potrebbe aprire lo spiraglio anche per la quinta squadra in Champions League, ma anche fosse bisognerà comunque dare il massimo. Un altro modo per accedere all’ormai ex Coppa dei Campioni è vincere l’Europa League, dove la Roma dovrà affrontare il Feyenoord ai sedicesimi. Per permettere a De Rossi di avere una squadra all’altezza, come detto Pinto dovrà cercare di mettersi al lavoro prima del triplice fischio in sede di calciomercato.

Operazione in porta per la Roma

Tra i vari movimenti della prima squadra, che fin qui hanno visto arrivare Dean Huijsen, ci sono anche quelli in uscita riguardanti giocatori in prestito. Davide Mastrantonio, portiere classe 2004 di proprietà della Roma, è pronto a trasferirsi momentaneamente alla Pro Vercelli. L’estremo difensore, alla Roma dal 2017, era in prestito al Monterosi Tuscia e dopo 16 partite si trasferirà in Piemonte.

A lanciare questa notizia è Sportitalia che spiega come il portiere ex Primavera è pronto ad una nuova avventura. Lo scorso anno ha collezionato 10 gettoni con la Triestina, numero di partite già ampiamente superato con la prima parte della stagione 2023/2024. Mastrantonio farà anche un salto in classifica con questo trasferimento, passando dal Monterosi Tuscia ultimo in Serie C Girone C alla Pro Vercelli che si trova in sesta posizione nel Girone A. Aumenta dunque la difficoltà e anche la responsabilità di difendere i pali di una squadra che lotta per i playoff.