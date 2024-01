Calciomercato Roma, triplo addio: Angelino arriva così

Calciomercato Roma, triplo addio: Angelino potrebbe arrivare in questo modo. Ecco gli affari per sbloccare l’esterno

Un’uscita per chiudere per Angelino. Ieri sera la Roma ha praticamente bloccato l’esterno del Lipsia ma deve prima mandare via uno degli esuberi per poter chiudere in maniera definitiva l’affare e regalare a De Rossi quell’esterno mancino che serve per continuare sulla difesa a 4: ormai non ci sono più dubbi che i giallorossi da qui alla fine della stagione giocheranno con questo sistema tattico, la difesa a 3 è il passato.

Ma chi potrebbe salutare la Roma in questa sessione di mercato affinché De Rossi possa ricevere il suo regalo? Alla domanda risponde il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sottolineando come sono tre quelli caldi al momento. E andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere.

Calciomercato Roma, ecco chi potrebbe partire

Il primo nome, ovvio, è quello di Renato Sanches: su di lui ci sarebbe il Besiktas anche se, per via dei guai fisici del calciatore i turchi non sarebbero poi così convinti. Porta socchiusa, in poche parole. Sullo sfondo rimane anche Celik: piace in Patria, al Galatasaray e non solo. Infine, l’altro nome, potrebbe essere quello di Kumbulla.

Il difensore centrale, rientrato da un grave infortunio proprio nelle scorse settimane, ha degli estimatori in Italia: l’albanese piace a Genoa e Torino, quindi nel casting come possibili addii è inserito anche il suo di nome. Finita così? No, non proprio. Perché poi ci sono tutti quei ragazzini che con Mourinho hanno debuttato e che De Rossi potrebbe valorizzare ancora che potrebbero aiutare Pinto per andare a chiudere le operazioni in entrata. Sotto questo aspetto non c’è da dimenticare l’interesse per Baldanzi, con Belotti che potrebbe finire in Toscana. Le grandi manovre, quelle degli ultimi giorni di mercato, sono iniziate.