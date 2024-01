Caos arbitri, rispunta Juventus-Roma: “Errori inspiegabili”

Errori arbitrali e nuova sentenza dopo il servizio delle Iene, coinvolta anche la gara Juventus-Roma dello scorso dicembre.

Non sono certamente mancati i motivi e i fattori di discussione in casa Roma nel corso delle ultime settimane, contraddistinte dal succedersi di numerosi eventi che hanno riguardato una pluralità di aspetti. Tra questi, ovviamente, non si può non segnalare il cambio in panchina avvenuto esattamente sette giorni fa e in grado di catalizzare una reazione abbastanza veemente da parte della piazza, che nella sfida contro il Verona, oltra a tributare il giustissimo e meritatissimo ‘Bentornato’ a Daniele De Rossi, ha anche reso degnissimo omaggio e commiato a José Mourinho.

Fondamentale, adesso, provare a guardare in avanti, ripartendo dai tre punti contro l’Hellas Verona e mantenendo vivida l’attenzione sulle tante questioni di campo, certamente non mancanti in questo principio del girone di ritorno di Serie A. Al di là dell’esonero dello Special One e degli strascichi di quest’ultimo nell’opinione comune e, soprattutto, romanista, stanno generando importantissime discussioni anche le ultime vicende relative al caos arbitri, generato dalle subito divenute famose dichiarazioni di un direttore di gara in anonimo a “Le Iene”.

Caos arbitri e fuorigioco in Juventus-Roma, la sentenza di Zillani: “Da inizio campionato”

Nella puntata della nota trasmissione Mediaset del 23 gennaio, sono state avanzate ipotesi e osservazioni abbastanza importanti e pesanti, aprendo di fatto una vera e propria inchiesta che ha visto il giornalista Fabrizio Roma interfacciarsi direttamente anche con il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Quest’ultimo si è detto tranquillo e consapevole di star facendo il proprio meglio, millantando altresì trasparenza e distanza dalle accuse condotte in anonimo.

Ciò che colpisce maggiormente il mondo Roma in questa situazione è l’assegnazione del gol di Rabiot nella sfida in casa della Juventus lo scorso 30 dicembre, in occasione del quale non pochi dubbi sono emersi per il tracciamento della linea per valutare il fuorigioco del centrocampista francese. L’accusa riguarderebbe la proiezione e l’utilizzo di un frame precedente al tocco propiziatorio di Vlahovic per mandare in rete il collega francese.

A commentare il tutto è stato anche Paolo Zillani, che in queste ore ha così sentenziato si X: “A ‘Le Iene’, un arbitro di Serie A accusa: “In Juve-Bologna, Juve-Verona e Juve-Roma, 4 inspiegabili errori di arbitro e VAR a favore della Juventus”. Nel programma di ‘Italia 1’ un fischietto in attività racconta i misteri del mondo arbitrale italiano: dove se appartieni alla parrocchia giusta vieni tutelato e protetto anche dopo errori (?) marchiani, altrimenti ti giudicano insufficiente e ti dismettono. Di queste stesse cose, immagini alla mano, scrivo da inizio campionato“.