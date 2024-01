Dalla Juventus alla Roma: taglio d’ingaggio per il sì

Dalla Juventus alla Roma, per il sì è convinto anche di tagliarsi l’ingaggio. Ma occhio anche all’inserimento della Lazio: la situazione

Forse, anzi sicuramente, non è il primo nome nella lista di Pinto. Il gm portoghese vuole congedarsi da Trigoria mettendo a disposizione di De Rossi degli elementi che possono tornare utili anche per il futuro, non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sotto quello economico.

Ecco perché i giallorossi guardano a profilo giovani e di prospettiva e che hanno inoltre dei margini di crescita importanti. E il profilo di Baldanzi, spuntato fuori nel corso della giornata di ieri, fotografa in maniera netta quella che è la convinzione della Roma e quelli che sono gli obiettivi che dentro le segrete stanze di Trigoria si vogliono perseguire. C’è un però: l’Empoli chiede 15milioni di euro per il cartellino del calciatore e quindi è tutt’altro che semplice riuscire a prenderlo, anche se in queste ore è spuntata pure la pista Belotti come possibile contropartita. I toscani accetterebbero ben volentieri il Gallo, ma lui ha già rifiutato diverse offerte quindi è difficile far quadrare la situazione. Vedremo.

Dalla Juventus alla Roma, la situazione Bernardeschi

In ogni caso, come esterno, rimane sullo sfondo secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina il nome di Federico Bernardeschi: adesso al Toronto, l’ex Juventus ha fatto capire a chiare lettere che vorrebbe tornare velocemente in Italia. Ventinove anni, non è così giovane ma nemmeno così vecchio e inoltre De Rossi lo conosce perché insieme hanno vinto l’Europeo con l’Italia in Inghilterra. Ecco, potrebbe essere una soluzione low-cost.

Bernardeschi infatti sarebbe pronto a tagliarsi lo stipendio pur di riuscire a tornare in Italia. Alla Roma è stato offerto e forse Pinto ci potrebbe pensare, ma su di lui ci sono anche la Juventus (che sarebbe la prima scelta) e da un giorno anche la Lazio di Sarri.