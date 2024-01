Rifiuta tutto per la Roma: accordo blindato

Calciomercato Roma, doppia insidia Pinto e decisione già presa: arriva il primo ‘no’. Vuole sbarcare da De Rossi, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Non sono certamente mancati i fattori di discussione nel corso di queste ultime settimane in casa Roma, contraddistinte dalle diverse difficoltà incontrate sul terreno di gioco dalla squadra di Mourinho, costate alla fine la panchina allo Special One, allontanato con sei mesi di anticipo da Trigoria in seguito alla forte presa di posizione dei Friedkin.

Immediata, ovviamente, la reazione di una piazza che ancora in buonissima parte continuava a credere nel portoghese, alimentando un viscerale rapporto prontamente nato nel giorno del suo annuncio e, di fatto, alimentatosi con sempre maggiore veemenza nel corso del tempo. Giusto, però, evidenziare come sia ormai tempo di guardare avanti e ripartire con Daniele De Rossi, alla guida della Roma per la prima volta nelle vesti di allenatore, dopo l’iconica e storica carriera svolta quasi nella sua totale interezza nella Capitale.

Angelino vuole solo la Roma, no al Real Betis e trattativa in stand-by col Marsiglia

Il ritorno del numero 16 a Trigoria ha in parte lenito i malumori di cui detto, aiutando la piazza a preservare quella spinta passionale che possa garantire degno sostegno a Bove e compagni in questa seconda parte di stagione. L’obiettivo, annunciato di fatto dallo stesso De Rossi, resta quello di approdare al quarto posto, confidando altresì in aiuti e regalini finali in questa parentesi di congedo del calciomercato.

Non a caso, proprio in queste ultime ore, diverse piste parrebbero essersi smosse per provare a corroborare le qualità della squadra messa a disposizione del nuovo allenatore, con particolare attenzione a nomi importanti come Baldanzi o Angelino. Sul trequartista dell’Empoli c’è ancora diverso lavoro da espletare, a differenza di quella trattativa con Angelino che, seppur non ancora conclusa, lascia intendere come ci siano i presupposti per confidare in uno presto arrivo a Roma.

In particolar modo, come riferisce Gianluca Di Marzio, il laterale di proprietà del Lipsia avrebbe detto di no al Real Betis e avrebbe messo in srtand-by l’Olympique Marsiglia proprio per aspettare i giallorossi: la condizione fondamentale resta, comunque, quella di assistere a delle cessioni in questi giorni finali di mercato.