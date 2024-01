Roma, ritorno immediato: è già a Trigoria

Roma, dopo la trasferta in Arabia Saudita prosegue la preparazione dei giallorossi in vista della delicata trasferta sul campo della Salernitana. Buone notizie per De Rossi.

Archiviata la breve parentesi in Arabia Saudita, la Roma di Daniele De Rossi è pronta a rituffarsi in campionato. L’obiettivo di Lukaku e compagni è infatti quello di dare continuità all’importante successo ottenuto contro l’Hellas Verona. Per farlo, i giallorossi sono chiamati a lanciare un altro messaggio importante nel Monday night contro la Salernitana.

Si tratta di un appuntamento non banale dal momento che i granata hanno dimostrato di poter dare filo da torcere anche alle big. Ragion per cui servirà un approccio importante alla gara. Per l’occasione De Rossi avrà a disposizione anche Houssem Aouar. Dopo l’eliminazione dell’Algeria in Coppa d’Africa, infatti, l’ex centrocampista del Lione ha immediatamente raggiunto Trigoria. Quest’oggi, infatti, Aouar si trovava nel centro tecnico capitolino e domani svolgerà il primo allenamento sotto la guida di De Rossi. A riferirlo è il Tempo.

Roma, Aouar subito a Trigoria: proseguono, intanto, le manovre per il centrocampo

Dopo una prima parte di stagione tutt’altro che entusiasmante, Aouar è chiamato a fornire risposte importanti. Falcidiato da numerosi infortuni, il franco-algerino proverà a scalare gerarchie importanti nello scacchiere tattico giallorosso per giocarsi le proprie chances in termini di minutaggio.

Ricordiamo, infatti, che il reparto di centrocampo potrebbe andare incontro ad un sostanziale restyling nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato. Ancora da definire, infatti, il futuro di Renato Sanches. Il portoghese, infatti, continua ad essere nel mirino del Besiktas che, dopo il mancato arrivo di Matic, potrebbero rompere gli indugi e definire la trattativa con la Roma per il passaggio in prestito di Renato Sanches su espressa richiesta di Fernando Santos. Scenario da monitorare.