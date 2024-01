Tiago Pinto scatenato, non solo Angelino: blitz a Milano per la firma

Tiago Pinto scatenato, non solo Angelino: il gm si vuole congedare nel migliore dei modi ed è a Milano. Blitz per la firma

Il nome stuzzica dalle parti di Trigoria. Perché è un giocatore di qualità, forse con caratteristiche diverse da quelli che sono al momento i giocatori a disposizione di Daniele De Rossi. Un elemento, Tommaso Baldanzi, sul quale la Roma sta facendo davvero sul serio.

Il suo nome è uscito fuori nella giornata di ieri e oggi piovono conferme sulla situazione. La trattativa in questo momento sembra essere proprio nella fase calda anche se, l’Empoli, non ha nessuna intenzione – secondo le informazioni riportate da calciomercato.it – di abbassare le pretese: per convincere patron Corsi a cedere il giocatore servono 15milioni di euro. La Roma però valuta l’inserimento di qualche giovane.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Baldanzi

Bisogna trovare l’incastro giusto, e in questo momento Tiago Pinto è a Milano per cercare di congedarsi in maniera positiva dalla Roma. Non è escluso che proprio in queste ore non abbia incrociato o che non possa incrociare Beppe Riso, che da pochi mesi è il nuovo agente del trequartista dell’Empoli che i giallorossi hanno messo nel mirino.

Baldanzi piace da diverso tempo alla Roma mentre le altre squadre che nei mesi scorsi ci avevano fatto un pensiero non hanno affondato il colpo: il Napoli più di tutte le altre, con De Laurentiis che ha preferito in quel ruolo, o assai simile, prendere Ngonge dal Verona. Sta di fatto che adesso la Roma è in pole, e in questo caso essendo Baldanzi un Under 23 non ha nessuna necessità di cedere qualcuno per farlo entrare in rosa. Si tratta. In maniera costante, per cercare di trovare la quadratura giusta e regalare a De Rossi un elemento qualitativamente importante e che ha già fatto vedere con la maglia dei toscani delle ottime cose.

In ogni caso arrivano degli aggiornamenti su Baldanzi. Secondo Eleonora Trotta la trattativa è impostata: per chiudere manca solo l’ok dei Friedkin.