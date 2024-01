Addio Roma, è già atterrato in città: arriva anche l’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, è arrivato anche l’annuncio ufficiale per la chiusura totale della trattativa. Il calciatore è già atterrato.

Sono ore caldissime per il mercato della Roma, sia in entrata che in uscita. I giallorossi, che dopo il passaggio di De Rossi alla difesa a 4 hanno cambiato improvvisamente obiettivi di mercato, sono impegnati nella definizione della trattativa per Angelino, non perdendo di vista neanche Baldanzi. Tiago Pinto, però, continua ad essere molto attivo anche sul fronte cessioni.

Sotto questo punto di vista, emergono importanti novità sul fronte Vina. Dopo l’ufficialità della risoluzione del prestito con il Sassuolo, infatti, il laterale uruguaiano è volato negli Stati Uniti e più precisamente ad Orlando da dove farà scalo per arrivare a Rio. L’operazione per il suo trasferimento a titolo definitivo al Flamengo è stata ormai definita in tutti i suoi aspetti. Alla Roma, in attesa dei comunicati ufficiali che suggelleranno anche le cifre dell’affare, andranno circa 9 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Intanto, il club rossonero ha già salutato il calciatore sui propri profili social. Vina, pizzicato da numerosi giornalisti negli States, si è detto felice dell’inizio della nuova esperienza. Cominciata ufficialmente, dunque, l’avventura di Vina con la maglia della Roma. Il blitz del Flamengo, dopo i sondaggi dei giorni scorsi, ha letteralmente fatto saltare il banco.