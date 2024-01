Calciomercato Roma, cessione UFFICIALE: Friedkin passa all’incasso

Il suo addio era nell’aria da diverso tempo e dopo settimane a lavorare sulle cifre, l’affare è definitivamente andato in porto

Il calciomercato della Roma in entrata dipende da quello in uscita. La situazione è chiara ormai da tempo e il budget esiguo con cui sta cercando di lavorare Tiago Pinto fa capire come sia fondamentale piazzare qualche esubero prima di concentrarsi su nuovi innesti.

Fino a questo momento, l’unico acquisto in casa Roma nella sessione invernale è quello di Dean Huijsen in prestito secco dalla Juventus. L’arrivo del giovane classe 2005 è stata la classica mossa da “mercato di riparazione”, un modo per sopperire ai vuoti lasciati da Chris Smalling e Marash Kumbulla, ai box per infortunio rispettivamente dai primi di settembre e per l’albanese addirittura dalla scorsa stagione compresa. Situazioni che hanno portato Pinto a fare di necessità virtù per offrire, all’epoca a José Mourinho, una soluzione difensiva in più.

Ora che è arrivato De Rossi, Huijsen rimane comunque un elemento importante per la rosa sebbene gli spazi riservati ai difensori centrali siano diminuiti. Se il portoghese giocava con il 3-5-2, De Rossi sembra preferire la difesa a quattro, per quello che si è visto tra Hellas Verona in campionato e Al Shabab in amichevole. Tornando al calciomercato, se come detto si vuole portare a Roma altri giocatori, sarà necessario vendere e Tiago Pinto ha definitivamente piazzato un colpo in uscita da quasi dieci milioni di euro, manna dal cielo per le casse giallorosse in questo momento storico.

Arriva l’annuncio ufficiale dalla società

Come comunica la Roma direttamente sul proprio sito con una nota ufficiale, Matías Viña è stato ceduto a titolo definitivo al Flamengo. Il terzino torna dunque in Brasile dopo che nell’estate del 2021 lasciò il Palmeiras proprio per accasarsi nella Capitale. Nella prima stagione in giallorosso, Viña disputa 37 partite in tutte le competizioni prendendo parte alla storica cavalcata verso il trionfo della Conference League a Tirana, giocando qualche scampolo di gara anche nella finale contro il Feyenoord.

La stagione successiva trova sempre meno spazio, scendendo in campo appena 7 volte tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Per questo a gennaio viene girato in prestito al Bournemouth dove prende parte a 12 partite segnando 2 gol. Rientrato alla base, con la speranza potesse tornare utile quantomeno in un recente futuro, la Roma lo cede in prestito al Sassuolo in Serie A. In queste 16 presenze, per quanto riesca a trovare un po’ di spazio, non convince a pieno Dionisi e dunque alla fine si opta per la cessione definitiva al Flamengo per quasi 8 milioni, cinque in meno della cifra d’acquisto.