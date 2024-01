Calciomercato Roma, doppio accordo e firma: 40 milioni di euro per sbloccare Tiago Pinto.

Plurimi aspetti hanno fin qui generato grandi attenzioni in casa Roma, alla luce dei tanti eventi verificatisi nel corso di questi ultimi dieci giorni, caratterizzati da importanti cambiamenti e dalle consequenziali prese di posizione di una piazza che non ha ancora del tutto digerito l’addio di José Mourinho.

Al di là dell’importanza del nome, nella Capitale è stata però incassata la consapevolezza di dover fare un passo in avanti, stringendosi intorno a quel Daniele De Rossi per il quale l’amore e il sostegno non sono mai mancati nel corso della sua splendida carriera di giocatore né tantomeno nel recente passato di distanza dai giallorossi. Dopo circa un lustro, lo storico numero 16 è rientrato in quel di Trigoria, seppur in nuove vesti, palesando subito voglia di fare bene, provando a riaggiustare un cammino che è stato fino a questo momento non poco difficoltoso per Bove e compagni.

Calciomercato Roma, intreccio da 40 milioni per sbloccare Tiago Pinto

L’attesa resta importante, così come la curiosità di vedere all’opera un allenatore del quale si hanno poche indicazioni sul piano tecnico-tattico e ideologico, calatosi però perfettamente in questa nuova parentesi professionale e in grado di sciorinare subito le proprie volontà per migliorare il rendimento della rosa. Quest’ultimo, come noto, dipenderà però anche da eventuali modifiche e aggiustamenti da parte di Tiago Pinto e colleghi, attentissimi alle possibili evoluzioni sulle entrate, oltre che in uscita.

Dalle cessioni, come noto, potrebbero essere costruiti i giusti presupposti per intervenire con nuovi approdi: i nomi più caldi restano quelli di Baldanzi e Angelino e, soprattutto relativamente al terzino sinistro, sono arrivati in questi minuti aggiornamenti di non trascurabile importanza. Come già raccontato, il laterale di proprietà del Lipsia aveva messo in standby il Marsiglia per aspettare la Roma, alla quale ha già dato parola.

In queste ore, dunque, il club francese è virato su Quentin Merlin, che ha da poco sottoscritto il contratto per un passaggio ufficiale dal Nantes. Il costo dell’operazione ammonta sui 12 milioni di euro: non è tutto, dal momento che il Galatasaray ha intanto trovato l’accordo con il Bayern Monaco per Boey. Il giocatore è atteso domani in Baviera per le visite mediche, prima di concretizzare un’operazione dal valore complessivo di 28 milioni di euro. Anche questo scenario non deve essere ignorato, alla luce del possibile affondo dei turchi per Celik, la cui uscita potrebbe finalmente sbloccare qualche movimento in entrata.